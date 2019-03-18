Kurtulmuş: Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim (3)

S-400 ÇIKIŞI: 'SEN AMERİKA'YSAN BİZ TÜRKİYE’YİZ'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eskişehir programının sonunda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle oteldeki akşam yemeğinde bir araya geldi. S-400 füze savunma sistemi alımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş, "Şimdi görüyorsunuz, S-400 projeleri. Adam diyor ki, 'Benim savunmaya ihtiyacım var'. Kilis'e adam bombayı atıyor, insanlarımız ölüyor. Yaşadık bunları. Sınır ilçelerimize atıyor, insanlarımız ölüyor. Benim savunma şemsiyesine ihtiyacım var. 'Sen ver', vermez. 'Ben o zaman Ruslardan S-400'ü alacağım', alamazsın. Eğer alırsan ambargo, mambargo diyor. Lafı başka şekilde dolaştırıyor. Önce şunu söyleyeyim; sen Amerika'ysan biz Türkiye'yiz. Sana bakarak hizaya gelecek asla değiliz. Buradan, bir sanayi kenti Eskişehir'den söylüyorum Allah nasip eder, bu istikrar böyle devam ederse kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa bir sürede kuracaktır. Benim ne sana, ne de S-400'lere ihtiyacım olmayacak. Ama kusura bakma, bunun kararını verecek olan Türkiye'dir" dedi.'

TEK AYAK ÜZERİNDEN BEKLEYECEK ÜLKE DEĞİLİZ'

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine de değinen Kurtulmuş, bütün fasıllar açıldığında bunları konuşmaya hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi ‘terbiye etme’ üslubuyla hareket ettiğini ifade eden Kurtulmuş, "Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz, Avrupa Birliği diyor ki, 'Türkiye'yle müzakereleri askıya alırız. Türkiye ile müzakere yapılmamalıdır'. Biz Türkiye olarak hazırız, masaya bütün dosyalarımız hazır şekilde getiririz. Bütün fasılları açtığınızda konuşmaya hazırız. Ama kusura bakmayın parmağınızı sallayarak Türkiye'yi terbiye etme üslubuyla herhangi bir şey yapamazsınız. Biz Avrupa Birliği'nin bekleme salonunda tek ayak üzerinde bekletilecek bir ülke değiliz. Siz Avrupa Birliği iseniz biz de Türkiye'yiz" diye konuştu.

'SÜPER LİG DEĞİL AMA PLAY-OFF OYNUYORUZ'

Türkiye’nin şu anda dünyanın en büyük 13’ncü ekonomisi olduğunu ve birkaç yıl içerisinde ilk 10’a gireceğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye bulunduğu yerden daha ileri gitmek durumundadır. Hani bisiklete binenler için söylenir ya, durduğunuz zaman, pedalı çevirmezseniz düşersiniz. Türkiye pedalı çevirmek mecburiyetindedir ve Allah’ın izni ile çevirip daha ileri gidecektir. Türkiye şu anda dünyanın en büyük 13’ncü ekonomisi. Allah nasip ederse satın alma paritesi bakımından birkaç yıl içerisinde Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacak. Futbol tabiriyle Türkiye şu anda henüz Süper Lig’de değil ama play-off oynuyoruz. Play-off da şampiyon olacağız ve bir üst lige çıkağız Allah’ın izni ile. Hep beraber sizin gayretiniz ile bütün milletimizi gayreti ile dayanışma içerisinde çıkacağız inşallah” dedi.

Konuşmaların sonunda Eskişehirspor Kulübü Başkanı Kaan Ay, Kurtulmuş’a üzerinde adının yazdığı 26 numaralı forma hediye etti.

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