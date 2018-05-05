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Kurtulmuş: Erdoğan karşıtlığından memlekete hayır gelmez

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinde iddialı olduklarını belirterek, "Erdoğan karşıtı bir cephe oluşturarak o cephe üzerinden Sayın Erdoğan'ı yıkmak, yönetim şeklini bozmak şeklinde hedeflenmiş, bir Erdoğan...

Kurtulmuş: Erdoğan karşıtlığından memlekete hayır gelmez
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinde iddialı olduklarını belirterek, "Erdoğan karşıtı bir cephe oluşturarak o cephe üzerinden Sayın Erdoğan'ı yıkmak, yönetim şeklini bozmak şeklinde hedeflenmiş, bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden kampanya yürütecekleri anlaşılıyor. Erdoğan karşıtlığından bu memlekete hayır gelmez" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Ünye ilçesinde Elele Derneği'nde kütüphane açılışına katıldı. Kurtulmuş ardından Atatürk Parkı'ndaki Belediye Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelerek istişarede bulundu. 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Kurtulmuş, bu seçime avantajlı girdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkın desteğini hatırlatarak, muhalefeti eleştiren Numan Kurtulmuş, "Avantajlarımızdan birisi bizim Cumhurbaşkanı adayımız başından beri bellidir, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Dün ana muhalefet partisi kendi adayını yeni açıklayabilmiştir. Çatı aday arayışıyla Türkiye gündemini epeyce meşgul etti. Bunun olmayacağı aşikâr bir noktaya geldikten sonra öyle anlaşılıyor ki diğer muhalefet partileri de kendi adaylarını çıkararak seçime girecekti. Bizim ikinci büyük avantajımız, ne olduğumuzu, ne yapacağımız anlatıyoruz. Ne yazık ki muhalefet partileri şimdiye kadar gösterdikleri performanslarıyla ne yapacaklarını değil karşıtlıklarını ortaya koyuyorlar. Açıkçası Erdoğan karşıtı bir cephe oluşturarak o cephe üzerinden Sayın Erdoğan'ı yıkmak, yönetim şeklini bozmak şeklinde hedeflenmiş bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden kampanya yürütecekleri anlaşılıyor. Erdoğan karşıtlığından bu memlekete hayır gelmez. Bunu açıkça ifade etmek isterim. Bu da bizim seçim kampanyası sırasında önemli bir avantajımız olacaktır" diye konuştu.
Bakan Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde Asımın Nesli Diriliş Buluşmaları programına da katıldı.

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