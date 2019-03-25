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Kurtulmuş: Bremen Mızıkacıları ittifakı (2)

PARTİ STANTLARINI ZİYARET ETTİ AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmit'te Fevziye Camii'nde ikindi namazını kıldı. Ardından Yürüyüş Yolu boyunca Yeni Cuma Parkı'na kadar yürüyen Kurtulmuş, yol boyunca halkla selamlaşarak,...

Kurtulmuş: Bremen Mızıkacıları ittifakı (2)

PARTİ STANTLARINI ZİYARET ETTİ
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmit'te Fevziye Camii'nde ikindi namazını kıldı. Ardından Yürüyüş Yolu boyunca Yeni Cuma Parkı'na kadar yürüyen Kurtulmuş, yol boyunca halkla selamlaşarak, sohbet etti, yanına gelen kişilerle fotoğraf çektirdi. Kurtulmuş, Yürüyüş Yolu'nda seçim çalışmaları yürüten AK Parti, İYİ Parti, DSP, CHP ve Saadet Partisi'nin stantlarını ziyaret etti ardından çay bahçesindekilerle selamlaşıp çay içti.

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