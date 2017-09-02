Kurtulmuş:  2019, 16 Nisan'dan daha çetin olacaktır

Nedim KOVAN/ORDU, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da yaptığı konuşmada 2019 seçimlerinin 16 Nisan'dan daha çetin olacağını belirterek, "Bunu siyasi tecrübeyle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri çok yakın bilen ve takip eden birisi olarak söylüyorum. 2019, 16 Nisan'dan daha çetin olacaktır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, özel uçakla bugün Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Kurtulmuş, ardından karayoluyla Ordu Valiliği'nin ev sahipliğinde Öğretmen Evi bahçesinde düzenlenen kent bayramlaşmasına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Numan Kurtulmuş, Türkiye'den başka Türkiye olmadığını belirterek,"Allah gücümüzü artırsın. Allah bu memlekette kardeş kavgasını, iç çatışmayı, ayrışmayı körüklemek isteyen çevrelere fırsat vermesin" dedi.

TEK RİCAM NİYETLERİNİZİ TEKRAR TAZELEMENİZDİR

Kurtulmuş, kent bayramlaşmasının ardından, Ak Parti Ordu İl Başkanlığı'nda düzenlenen partililerle bayramlaşma programına katıldı. Burada partililere seslenen Numan Kurtulmuş, metal yorgunluğuna dikkat çekerek partililere bazı tavsiyelerde bulundu. Bireysel hatalar, eksik ve yanlışların düzeltilmesini isteyen Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın ısrarla söylediği metal yorgunluğu. Ben bir adım daha, bir şey daha söylüyorum; metal yorgunluğunun yanında, niyet tazelemede ihtiyacımız olduğunun altını çizerim. Eğer nerden geldiğinizi unutursak gideceğimiz yolu bulmamız mümkün değildir. Onun için sizlerden, başta kendim olmak üzere hepinizden tek tek ricam niyetlerinizi tekrar tazelemenizdir. Bir büyüğünüz olarak tavsiye ediyorum; herkes dayanışma içerisinde hep beraber gayret edeceğiz. Eksik var mı? var, yanlış var mı? var. Bunları gidereceğiz. Dediğim gibi, sizlerden, bizlerden kaynaklanan hatanın telafisi yoktur. Eksiği, yanlışı düzeltiriz. Ama bireysel hataları önlemek içinde hep beraber canla, başla gayret edeceğiz" dedi.

CANLA, BAŞLA ÇALIŞMAMIZ GEREKEN BİR SÜREÇ VAR

Yaklaşan 2019 seçimlerini de hatırlatarak, bu seçimlerin 16 Nisan'dan daha çetin geçeceğinin altını çizen Numan Kurtulmuş, "Ben çeşitli zamanlarda bu tür uyarıları yapmak ihtiyacı hissediyorum. Çünkü zaman içerisinde bu uyarılarda haklı olduğumu da görüyorum. 2019, 16 Nisan'dan daha çetin bir süreç olacaktır. Bunu siyasi tecrübeyle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri çok yakın bilen ve takip eden birisi olarak söylüyorum. 2019, 16 Nisan'dan daha çetin olacaktır. Cumhurbaşkanımız niye bu kadar gayret ediyor, koşturuyor? Görüyor; 2019'da canla, başla çalışmamız gereken bir süreç var. Ahmet'le, Mehmet'le, Ahmet'in boyu uzun, Mehmet'in boyu kısa bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Bunlarla uğraşacaklar kenara geçsinler uğraşsınlar. Biz yola devam ediyoruz" dedi.

PYD'NİN ELİNDE 5-6 ÜLKENİN SİLAHLARI ÇIKIYOR

PYD'nin elinde 5-6 ülkenin silahları olduğunu da ifade eden Kurtulmuş, "Tam Türkiye köprünün üstündedir. Öyle karşıya geçecek, iş rahatladı falan diye düşünmeyin. Burnumuzun dibinde, PYD'nin elinden en az 5-6 ülkenin silahları çıkıyor. Şimdi rahatladık 15 Nisan geçti, 15 Temmuz geçti. 15 Temmuz akşamı biz Ankara'da ne yaşadığımızı biliyoruz. Bir sırat köprüsünün üzerinden kurtuldu Türkiye. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. İşimiz bitti falan zannetmeyin. Bu millet bize oy vermeye mecbur, mahkum zannetmeyin. Yolumuza canla, başla, samimiyetle devam edeceğiz ve inşallah sonuçlarını alacağız" ifadelerini kullandı.

FINDIKTA İYİ GİDİYOR

Bayramlaşmanın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatili nedeniyle otellerin yüzde yüz dolu olduğunu, rakamları da bayram sonrasında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Fındıkla ilgili soruyuda yanıtlayan Kurtulmuş, "Fındıkta iyi gidiyor, 30 Ağustos'ta Tarım Bakanımızla konuyu müzakere ettik. Bayram dönüşü tekrar müzakere edeceğiz, gereken neyse o yapılacak" dedi.

BİRBİRLERİYLE KONUŞMADILAR

Öte yandan Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası'nda protokolde meydana gelen kavga olayından sonra ilk kez yan yana gelen Bakan Numan Kurtulmuş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz'ın kent bayramlaşması ve Ak Parti İl Teşkilatı'nda partililerle düzenlenen bayramlaşma programında hiç konuşmadığı gözlendi.

Ordu Valiliği'nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ile ortak düzenlenen bayramlaşma programında Vali Seddar Yavuz ve Bakan Kurtulmuş birer konuşma yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise kürsüye davet edilmedi. Daha önceki dini bayram programlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da konuşma yapıyordu.

Ak Parti Ordu İl Teşkilatı'nda düzenlenen bayramlaşma programında da hiç konuşmayan Kurtulmuş ve Yılmaz'ın ortasında ise AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak oturdu.

Temmuz ayında Perşembe Yaylası'nda düzenlenen yayla şenliğinde, dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Enver Yılmaz arasında protokolde oturma düzeni nedeniyle kavga çıkmış, şenliğe katılan Bakan Numan Kurtulmuş da şenliği terk etmişti.



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