Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve milli takım açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve...
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...

Kredi işlemlerine ait yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete’de

BANKALARIN kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yönetmeliğe eklenen geçici madde gereğince, maddenin yürürlük...

Kredi işlemlerine ait yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete’de
BANKALARIN kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yönetmeliğe eklenen geçici madde gereğince, maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek. Yönetmeliğe eklenen ve ihtiyaç kredisi borcu olanlara 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı tanıyan geçici madde ise şöyle:
“Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328