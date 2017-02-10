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Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz oldu

ZONGULDAK’ın Kozlu İlçesi'nde, lenfoma kanserinden ölen Ak Partili Belediye Başkanı Ertan Şahin'in yerine Ak Partili meclis üyesi Kerim Yılmaz başkan seçildi. 9’u Ak Parti, 5’i CHP, 1’i bağımsız olmak üzere 15...

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz oldu
ZONGULDAK’ın Kozlu İlçesi'nde, lenfoma kanserinden ölen Ak Partili Belediye Başkanı Ertan Şahin'in yerine Ak Partili meclis üyesi Kerim Yılmaz başkan seçildi.
9’u Ak Parti, 5’i CHP, 1’i bağımsız olmak üzere 15 meclis üyesinin bulunduğu Kozlu Belediyesi’nin Şubat ayı ikinci meclis toplantısı bugün yapıldı. Meclis Üyesi Şükrü Altuntaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, bağımsız meclis üyesi Bekir Atalay katılmadı. Toplantıda, 31 Ocak’ta lenfoma kanseri tedavisi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde hayatını kaybeden Belediye Başkanı Ertan Şahin için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra yapılan seçimlerde Ak Parti’nin adayı Kerim Yılmaz 10, CHP’nin adayı Behçet Kemal Danış ise 4 oy aldı. CHP’li 1 meclis üyesi Ak Partili başkan adayına oy verdi. Bu sonuçla Kozlu Belediyesi’nin yeni başkanı Kerim Yılmaz oldu.
Tebrikleri kabul eden Kerim Yılmaz yaptığı açıklamada, Ertan Şahin başkanın başlattığı hizmetleri hızlı bir şekilde kaldığı yerden sürdüreceklerini söyledi.

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