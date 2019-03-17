Kotil'den İstanbul'a temiz yakıt sözü

İSTANBUL, () - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Güngören'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu ve temiz yakıt projesini anlattı.

BTP Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Güngören'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Projelerini anlatmadan önce İstanbul’da bulunan arıtma sistemine değinen Kotil, bunun yeterli olmadığını söyledi. Kotil, "İstanbul’un su arıtmasına değinelim. İstanbul’da sularımıza ön arıtma yapılıyor. Yani kaba pislik alınıyor ve gerisi İstanbul Boğaz’ına veriliyor. Biyolojik arıtma çok az yerde var. Biz ön arıtma yapılan bütün arıtma noktalarında fermantasyon işlemi yapmak üzere çürütme tankları kuracağız. Yani kanalizasyon suyuna yapılan kaba arıtma sonucu çökertilen malzemeyi alacağız ve bahsettiğim çürütme tanklarında bakteri ile fermantasyon yapacağız” diye konuştu.

"METAN GAZINI BİYOGAZA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Projesini anlatan Kotil, "Arabalar 100 liraya benzinle gittiğiniz yere LPG ile 80 liraya gidiyor. Fakat benzin de LPG’de petrolden elde ediliyor. Ama eğer aracınız CNG'li ise yani sıvılaştırılmış biyogazla çalışıyor ise 35 liraya gidersiniz. Yani en ucuz ulaşım biyogaz ile sağlanıyor. Peki bu CNG dediğimiz biyogazı nasıl elde edeceğiz? İstanbul'da günde 20 bin ton çöp çıkıyor. Bunun içerisinde katı atıklar da var, bitkisel atıklar da var. Bir de biliyorsunuz sıvı olarak kanalizasyona giden atıklar var. Şimdi biz bunlara atık diyoruz ama bunların hepsi altın kıymetinde. Peki ne yapılırsa altın kıymetinde olur? İşte biz anlattığım arıtma yöntemini uygulayacağız ve tüm bu işlemlerin sonucunda bir şey elde edeceğiz; metan gazı. İşte biz, ortaya çıkan metan gazını biyogaza yani CNG dediğimiz yakıta dönüştüreceğiz ve bu yakıtı arabalarda kullandırtacağız. Aynısını katı atıkların ayıklanmasında uygulayacağız ve yine buradan CNG dediğimiz malzemeyi, yakıtı elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CNG SİSTEMİ İLE TAKSİCİLER BAYRAM EDECEK"

CNG Sisteminin nasıl kullanılacağını Kotil şu sözlerle anlattı:

"İstanbul'da 18 bin taksi var. 18 aydır taksilere zam yapılamıyor. Bunun aksine benzin fiyatları artmaya devam ediyor. Belediye, İstanbul'un belli yerlerinde elde ettiğimiz bu biyogazı yani CNG'yi pompalardan arabalara kullandıracak. İlk etapta taksilere hemen ardından belediye otobüslerine kullandıracağız. Bunun manası şu; taksilerin ve belediye otobüslerinin ulaşım maliyetleri bu sayede üçte bire düşecek. Peki bizim 18 bin taksi ve 5 bin otobüs için ne kadar gaza ve dolayısıyla ne kadar atığa ihtiyacımız var? 40 bin ton bize çok rahat yetiyor. İstanbul'da sadece bir günde elde edilen atık 20 bin zaten. Biyogaz tesisi kurmak için aşağı yukarı 15 milyon liralık bir yatırıma ihtiyacımız var. Her bin 500 araç için bu miktar yeterli. Bu miktar ise fazla bir para değil. Zaten bunu kademeli olarak devreye alacağız. Bizim aslında çöpümüzün de altın kıymetinde olduğunu görmemiz lazım."

"ÖĞRENCİYE TOPLU TAŞIMA BU SAYEDE ÜCRETSİZ OLACAK"

Öğrenciler için müjdesi olduğunu söyleyen Kotil, "Taksici kardeşlerime müjdeyi verdim şimdi sıra öğrencilerde. CNG ile otobüs masrafları üçte bire düşecek. İşte düşen bu masraf sayesinde İstanbul’da okuyan tüm ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine toplu taşımayı ücretsiz yapacağım. Emin olun ücretsiz yapsam bile bu proje sayesinde yine de belediye zarar etmeyecek” dedi.