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Koray Aydın, Bursa'da partililerle bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bursa İl Teşkilatı ile bir araya geldi. Aydın, Nilüfer ilçesinde bir salonda düzenlenen üye katılım ve eğitim toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Koray Aydın, “Araştırmalar...
POLİTİKA 19.10.2019, 16:22
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bursa İl Teşkilatı ile bir araya geldi. Aydın, Nilüfer ilçesinde bir salonda düzenlenen üye katılım ve eğitim toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Koray Aydın, “Araştırmalar bize şunu gösterdi. İYİ Parti, oy geçişkenliği ve zenginliği açısından tüm partilerden oy alabilen bir parti haline dönüşmüş vaziyette. Özellikler her partiden küskün, dargın, umudunu kesmiş ve yeni parti içerisinde olan insanların her kesiminden partimize bir akış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Son 1 ayda üyeleri analiz ettiğimizde şunu gördük. Partimize en çok katılım AK Parti’den, daha sonra MHP’den, üçüncü sırada da CHP’den oldu. Bu oy geçirgenliğinin hızlı bir şekilde artması ve organize bir çabaya dönüştürülmesi için bu tür faaliyetleri yapacağız” diye konuştu.
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