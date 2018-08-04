 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Konyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketleri Konya'nın Kulu ilçesinde cami açılışına katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık görevine atandıktan...

Konyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtı
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketleri Konya'nın Kulu ilçesinde cami açılışına katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık görevine atandıktan sonra ilk kez memleketlerini ziyaret etti. İki bakanın da ilk durağı Bakan Koca'nın baba ocağı Kulu ilçesinin Ömeranlı Mahallesi oldu. Fahrettin Koca, Bakan Kurum ile birlikte annesi Esma ve babası Hasan Koca'yı evinde ziyaret etti. Yakınları ev hemşehrileri tarafından karışlanan Koca, babasının ve annesinin elini öptü. Bu sırada anne Esma Koca, özyaşlarını tutamadı. Ziyaretten sonra her iki bakan, açılışı gerçekleştirecekleri Selahattin Eyyübi Camii'ne geçti.
Açılışta konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bize düşen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, ülkemizi ve şehirlerimizi kalkındırmak. Bunu büyükşehirlere değil, tüm Türkiye'ye yaymak. Biz de aldığımız bayrağı en iyi yerlere taşımak için, milletimize hizmet etmek için göreve geldik. Allah utandırmasın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bakan olarak 81 milyon insana, sağlık hizmeti sunmak istediklerini belirtti. Koca, "Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin ilk kabinesinde sağlık bakanı olarak sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, Allah'ın izni ile doğduğum bu topraklarda sizinle karşılaşmayı rabbim nasip etmiş oldu. Ben bu topraklarda doğdum. Sizin duanız ile buralardayım. Duanız ve bizim gayretimizle bütün 81 milyon insanımıza hakkaniyetli, nitelikli, kaliteli, dengeli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz" diye konuştu.
İki bakan daha sonra kurdele keserek caminin açılışı gerçekleştirdi.

​FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar