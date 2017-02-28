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Köksal Toptan'ın kayınvalidesi toprağa verildi

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), () - ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitiren TBMM eski Başkanı Köksal Toptan'ın kayınvalidesi Hafize Akpınar, Bolu'nun Mengen İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü...

Köksal Toptan'ın kayınvalidesi toprağa verildi

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), () - ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitiren TBMM eski Başkanı Köksal Toptan'ın kayınvalidesi Hafize Akpınar, Bolu'nun Mengen İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde yaşamını yitiren Akpınar'ın cenaze törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Zonguldak Valisi Ali Kaban, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın'ın yanı sıra bürokratlar ile Toptan ailesinin yakınları katıldı. Köksal Toptan, cenaze öncesi taziyeleri kabul etti. Akpınar'ın cenazesi, Beşler Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Beşler Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

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