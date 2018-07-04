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Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi

Aydın'ın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce görüşmesinin ardından gündeme gelen...

Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi

Aydın'ın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce görüşmesinin ardından gündeme gelen 'olağanüstü kurultay' ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Genel Başkan ve MYK'dan çıkacak karar ne ise ben de o karara saygı göstererek uyarım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Azizi Kocaoğlu'nun Muharrem İnce'nin olağanüstü kurultay kararına destek vermesinin ardından CHP'li diğer belediye başkanlarının bu konudaki tutumları merak konusu oldu. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ben de dün bu konuyu basından öğrendim. Bu benim değil üst yönetimin vereceği bir karar. Yarın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bildiğim kadarıyla saat 11.00'de toplanacak. Genel Başkan ve MYK'dan çıkacak karar ne ise ben de o karara saygı göstererek, uyarım. Benim bağlı bulunduğum bir parti var o partinin üst yönetimin verdiği karar neyse o olur. Olağanüstü kurultaya gidip gidilmeyeceğine partinin üst yönetimi karar verir. Kurultayın şartları bellidir o şartlar şu an oluşmuş değildir" dedi.

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