Kocaoğlu: İzmir'in aydınlık insanlarından iktidara 'Dur' demelerini istiyorum

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İktidar 4,5 yıl sonra değişecek. İzmir'in aydınlık insanlarından 31 Mart'ta iktidara bir 'Dur' demelerini istiyorum. Ülke başka türlü sıkıntıdan kurtulamaz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın da olduğu heyetle Foça'nın kırsal Gerenköy Mahallesi'ne geldi. Daha sonra Bağarası Mahallesi'ne geçen heyet, kahvede halkla buluştu. Heyet, son olarak ilçe merkezindeki terminal önünden CHP'li ve İYİ Parti'liler ile birlikte Reha Midilli Caddesi Sevgi Yolu'nda yürüdü. Başkan Kocaoğlu, esnafla hem vedalaştı hem de adaylara oy istedi. 'Millet ittifakı'nın Foça Belediye Başkanı adayı CHP'li Fatih Gürbüz'ün Demokrasi Meydanı'ndaki seçim bürosuna gelen Kocaoğlu, burada konuşma yaptı. Her seçimin koşullarının farklı olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, "17 yılda Türkiye'nin ekonomisi çöktü. Bunu en iyi aile reisleri ve ev kadınları bilir. Tarım ve hayvancılığın bitmesini yaşıyoruz. Kendi kendine yeten 7 ülkeden buğdayı, samanı, eti, mercimeği, patatesi, soğanı ithal eden hale getiren AKP iktidarından kurtulmanın ilk ayak seslerini ilk sınavını 31 Mart'ta vereceğiz. Vermek zorundayız. Kendimiz için değil; hem AKP'liler için hem bütün milletimiz için hem gelecek kuşaklarımız için hem ülkemizin geleceği için" diye konuştu.

Konuşmasında hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Siyaset uğruna, oy uğruna toplum gerildikçe geriliyor. Bu gerilimler, baskı yarattı. Partimizin adaylarına, eşlerine saldırılar oldu. Bütün dış politikamız perişan oldu. Bunları atlatmak, başımızdan savuşturmak için ekonomik gerçekleri konuşmayalım, diye millet ayrıştırılarak, karşılıklı kutuplara ayrılarak, oy devşirilmeye çalışılıyor. Ekonomi çok zordadır, toplum gerilmiştir. Ayrıştırıcı politikalardan bıkılmıştır. İktidar 4,5 yıl sonra değişecek. Bu yerel seçimde 'millet ittifakı'na oy vererek, 'Dur kardeşim, dur yolcu, kendine çekidüzen ver. Ekonomiyi düzelt. Vatandaşın derdine derman ol. Bizi ayrıştırma, birleştir. Cumhurbaşkanının birinci görevi ülkede birlik, beraberliği sağlamaktır' diyeceğiz. Ona göre oy vereceğiz. Uyarıda bulunacağız. Kendini düzeltirse 4,5 yıl sonra yine oy verilir, iktidar olur. Hem ekonomik hem siyasi hem hukuk olarak bir çıkmaza sürükleniyoruz. 2011 yılına kadar bazı şeyleri hukuk yoluyla durdurabildim. 2011'den sonra artık hukuk uzaktan kumandalı oldu. İzmir'in aydınlık insanlarından 31 Mart'ta iktidara bir 'Dur' demelerini istiyorum. Ülke başka türlü bu sıkıntıdan kurtulamaz."

Konuşmaların ardından Kocaoğlu ve beraberindekiler, Demokrasi Meydanı'ndaki kafede çay içti.

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