Kocadon: CHP'de adaylar 'seç beni seçtireyim seni' zihniyetiyle belirleniyor

DEMOKRAT Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yerel seçim çalışması geldiği Marmaris'te eski partisi CHP'yi eleştirdi. Kocadon, "Parti koridorlarında belediye başkanlıklarını farklı boyutlara taşıyan, 'seç beni seçtireyim seni' zihniyetiyle atanmış adaylardan başka bir şey yok" dedi.DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Marmarisli turizmciler ve basın mensupları ile bir araya geldi. Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya DP'nin il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Kocadon, 2016 yılından bu yana Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olduğunu belirterek, CHP Genel Merkezi'nde adayların 'seç beni seçtireyim seni' zihniyetiyle belirlendiğini öne sürdü ve şöyle dedi:"Bodrum'a ben aday olmadım, herhangi bir dilekçem ve beyanatım bile yoktur. Kendileri beni aday gösterdiler ve kendileri aday göstermelerine rağmen bunun arkasında durmayan bir Genel Merkez ve bir Genel Başkan var. Parti koridorlarında belediye başkanlıklarını farklı boyutlara taşıyan, 'seç beni seçtireyim seni' zihniyetiyle atanmış adaylardan başka bir şey yok. Bunun en güzel örneği Muğla'mızdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gelirlerimiz alınınca belediyeye maaş ödeyemeyecek duruma getirdiler. Buna isyan ettiğimiz, dik durduğumuz ve kendilerinden talimat almadığımız için de bizi devre dışı bıraktılar. Muğla demokrat insanların yaşadığı bir bölgedir. Kendileri tabanı kaybettikleri için Anadolu'dan çekile çekile, Adnan Menderes, Süleyman Demirel'in tabanını oluşturan Ege'ye çekildiler."CHP'nin ana muhalefet görevini yapamadığını ifade eden Kocadon, "Muğla'dan bu seçimde ana muhalefet Demokratik Parti çıkacak. 'Şapkamı koysam seçilirim' devri bitti. Artık insanlarımız bilinçli oy kullanıyor. Değişim rüzgarının önünde durmak mümkün değil. Halkın içinden gelmedikçe dertlerini bilemedikçe yerel yönetici olunmuyor. Bizleri yatırımları engellemekle suçluyorlar. Bizler yatırım yapmalarına engel olmadık. Bunlar külliyen yalan. Beceriksizliklerini bizleri suçlayarak örtmeye çalışıyorlar. Arıtma tesisleri, altyapı, yol, su, bunlar belediye başkanlığı değil. Bunlar zaten belediye daire başkanlıklarının görevi. Belediye başkanlığının görevi yöresine ekonomik güç katmak, yöresini kalkındırmak, yöresinde insana saygılı nesiller yetiştirmek, eğitim, sağlık, spor, sanat ve kültüre önem verip destek olmaktır. Daire başkanlarının yapması gerekeni sen yapıyorsan, sen belediye başkanı değilsin" diye konuştu.'KILIÇDAROĞLU SİYASİ AHLAKTAN SÖZ EDEMEZ'Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Kocadon, "Kılıçdaroğlu Bodrum Belediye Başkan adayını sahneye çağırırken, 'Gel Ahmet' cümlesini kurdu. En son 'Gel Muharrem' dediğinde adamın başına gelmeyen kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez. Siyasi ahlaktan söz edemeyeceği yerlerden bir tanesi de Bodrum'dur. Sen siyasi ahlaktan söz ediyorsan, Bodrum Belediye Başkan adayı yaptığın adamın arkasında dur. Ya da çıksın, basına beni niçin aday yapmadıklarını anlatsınlar" ifadelerini kullandı.Mehmet Kocadon, basın mensuplarının adaylık sürecine yönelik sorularını yanıtlarken CHP Genel Merkezi'nin koridorlarında hiçbir zaman kimsenin kapısının önünde beklemediğini, kimseye de yalvarmadığını belirterek, şunları kaydetti:"Yapacaksan yaparsın, hesap kitap ortada, aldığımız oy ortada. Benden daha fazla oy alacak aday olduğuna inanıyorsan, onu aday gösterirsiniz. Bizim gibi insanlara da teşekkür edersin ama sen bana ısrarla 'Bodrum' diyeceksin, sonra da kahpelik yapacaksın. Bunun adı kahpeliktir, başka bir şey değil. Ondan sonra biz aslanlar gibi meydanlara çıkınca da hakkımızda yorumlar yapıyorlar. Ben aday bile olmamışım ki Bodrum'a, sen beni yapmışsın aday, kendin yapmışsın. Ben hiçbir yere gidip de 'Bodrum Belediye Başkanı adayıyım' demedim ama Tanrım beni ne kadar çok seviyor. İşte hep 2,5 yıldır peşinde koştuğum hedefime, bir genel başkanın yaptığı yanlış ile tekrar geri döndüm. Demek ki bu büyükşehri Allah bana nasip edecek. Bu da bunun göstergesi. Bütün seçime girecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin ama artık dalavereyle bu işler olmuyor. Parti koridorlarında seçim kazandıklarını zannediyorlar. Muğla halkı bu sefer yapılan Ali Cengiz oyunlarının, 'seç beni seçtireyim seni' mantığının hepsine son verecek."





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