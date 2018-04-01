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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Bu topraklar hepimize yeter

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafını yönetenlerin, Kıbrıslı Türklerin eşitliğini kabul etmesi gerektiğini belirtti. Akıncı, "Bu topraklar hepimize yeter. Kıbrıs...

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Bu topraklar hepimize yeter

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafını yönetenlerin, Kıbrıslı Türklerin eşitliğini kabul etmesi gerektiğini belirtti. Akıncı, "Bu topraklar hepimize yeter. Kıbrıs adasında barış ve huzur içinde yaşayabiliriz" dedi. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'de düzenlenen İskele Festivali'nde konuştu. Ortak vatan oluşturulması için geç kalınmaması gerektiğini vurgulayan Akıncı, "Gerek bu toprakların gerek etrafındaki denizlerin nimetlerinden adil ölçüler içinde yararlanmanın yollarını bulabilir; barış ve huzur içinde gelecek kuşaklara yeni bir gelecek yaratabiliriz. Rum tarafı bunu idrak ederse gelecek kuşaklara barış ve huzur içinde yeni bir gelecek yaratabiliriz. Geç değildir. Geç kalındığı zaman bunun bedelleri ağır olur” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 Nisan'ın, Yunanistan ile birleşmenin hedeflendiği eylemlerin başlangıç günü olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: 
"Bu coğrafyaya tek bir kültürü dayatmak, tek bir milliyeti hakim kılmak dönemi çoktan gerilerde kaldı. 1 Nisan’da başlayan olayın getirdiği sonuçları da anımsayarak, bu topraklarda ancak çok kültürlü, demokratik yapıların birbirine saygı içinde demokrasi ve eşitlik prensibinden zerre şaşmayacak şekilde var olmasının ne kadar önemli olduğunun altını çiziyorum."

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