KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Çankaya Köşkü'nde

ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı. Sonrasında konuk Başbakan onuruna resmi öğle yemeği verildi.
(FOTOĞRAFLAR)
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı. Sonrasında konuk Başbakan onuruna resmi öğle yemeği verildi. (FOTOĞRAFLAR)
07 Mart 2018 Çarşamba 13:58
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı. Sonrasında konuk Başbakan onuruna resmi öğle yemeği verildi.
(FOTOĞRAFLAR)
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