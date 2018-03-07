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KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Çankaya Köşkü'nde

  ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı. Sonrasında konuk Başbakan onuruna resmi öğle yemeği verildi.  (FOTOĞRAFLAR) 

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Çankaya Köşkü'nde

 

ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı. Sonrasında konuk Başbakan onuruna resmi öğle yemeği verildi. 


(FOTOĞRAFLAR) 

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