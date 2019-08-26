KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin paylaşımı masada hallolabilir -2

KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili, ''Eğer günün sonunda uzlaşma olacaksa, bu zenginliklerin paylaşılması da hakkaniyete bağlı olarak bir ölçüde masada uzlaşmayla hallolabilir. Eğer konuşma ve görüşme olmazsa, meydan okumayla 'hepsi bizimdir' derlerse, o zaman o iş hiçbir şey olmaz'' dedi.



KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'deki programı kapsamında bugün Konya'ya geldi. Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nce Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'de neler oluyor' adlı konferansa katıldı.



Doğu Akdeniz'de yapılan petrol, doğal gaz ve hidrokarbon arama çalışmalarına değinen Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle KKTC'nin ne kadar önemli bir devlet haline geldiğini belirtti.



Kıbrıs'ta Rum ve Türk halkının eşit haklara sahip olduğunu ifade eden Tatar, enerji kaynakları konusunda bu eşitliğin göz ardı edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:



''Nasıl oluyor da iki eşit halkın olduğu Kıbrıs'ta, bu zenginliklerin paylaşımında sadece bir tarafa, Rum halkına söz hakkı veriliyor. Türkiye'nin garantör bir ülke olmasına rağmen nasıl oluyor da sadece Rum halkı hem başka uluslararası şirketlerle, hem başka ülkelerle anlaşma yapıyor. Böylelikle Kıbrıslı Türklerin haklarını ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de uluslararası hukuktan doğan haklarını ihlal ediyorlar. Çünkü deniz hukukuna göre, Doğu Akdeniz'e en uzun sahil şeridi olan Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi egemenlik hakları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin karasularıyla ilgili bütün bunların örtüşmesiyle bizimde önemli haklarımız vardır. Bu haklara sahip çıkması adına Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkili makamların ruhsatlandırma çalışmaları ve bir takım parsellerle hak iddialarımız. Dolasıyla bütün bunlar bir hak meselesidir, mücadele meselesidir."



Tatar, bölgedeki sondaj gemilerinin çalışmasıyla da Türkiye ve KKTC'nin pozisyonunu aldığını belirtti. Doğu Akdeniz'deki zenginliğin masada uzlaşmayla paylaşılabileceğini ifade eden Tatar, ''Doğu Akdeniz'de onlar aramaya devam ediyor. Biz de aramaya devam ediyoruz. Eğer günün sonunda uzlaşma olacaksa, bu zenginliklerin paylaşılması da hakkaniyete bağlı olarak bir ölçüde masada uzlaşmayla hallolabilir. Eğer konuşma ve görüşme olmazsa, meydan okumayla 'hepsi bizimdir' derlerse o zaman o iş hiçbir şey olmaz.'' diye konuştu.



Arkalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu belirten Tatar, Doğu Akdeniz'de arama yapılan bölgenin Türkiye ve KKTC'ye çok yakın olduğunu kaydederek, "Elinizin tutacağı kadar yakın mesafede. Doğu Akdeniz'in göl gibi duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni bu pozisyonda kolay kolay herhalde bu millet hakkını birilerine helal etmez. Dolayısıyla kimse bizi küçümsemesin. Bu bölgede bütün milletler cirit atıyor" dedi.



Tatar, konferansın ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.