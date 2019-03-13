Kitap Kart ile kitap okumayan gencimiz kalmayacak

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Kotil, “Çıkaracağımız Kitap Kart ile geçlerimiz ister motosikletle alakalı, isterse tarihle alakalı kitap okuyabilecek. Yeter ki gençlerimiz okusun” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Kapalı Çarşı’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kapalı Çarşı’da esnaflık yapan babası Kazım Kotil'den dolayı, çocukluğunu burada geçirdiğini belirten Kotil, Beyazıt’ta da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ve esnafın taleplerini dinleyen Kotil, yapmak istediği projeleri de anlattı.

“KİTAP KART SADECE KİTAP EVLERİNDEN KİTAP ALMAK İÇİN KULLANILABİLECEK”

İBB iştiraki olan Kültür A.Ş. bünyesinde ‘Kitap Kart’ projesi başlatacaklarını belirten Kotil, “Kültür A.Ş.’nin 400 milyon Türk Lirası bütçesi var. Buna İBB desteğini ekleyerek ‘Kitap Kart’ diye bir kart çıkartacağız. Kitap Kart sadece kitap evlerinden kitap almak için kullanılabilecek. Kredi kartı gibi içine para yükleyebileceğimiz bir kart. Kartın içine Üniversiteliler için 400, liseliler için 200, ilkokul ve ortaokullular için ise ilk aşamada 100 lira yükleyeceğiz. Öğrenci kartı alacak, sadece Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olan kitap evlerinde her türlü kitabı alacak. Ayrıca kitap evleri ile anlaşacağız. Yani gençlerimize indirim de yapacaklar. Gençler gidecek istediği kitabı kitapçıdan alacak. Kitap Kart projemiz sayesinde kitap okumayan gencimiz kalmayacak” dedi.

“ÖĞRENCİLERDEN ALDIĞIM İKİNCİ EL KİTAPLARI ANADOLU'YA GÖNDERECEĞİM”

Projenin sadece kitap satın alınmasından ibaret olmadığını söyleyen Kotil, “Şu ana kadar gençlerimiz 400 lira ile kitabını aldı ve okudu. Okuduğu kitabı getirip Kültür A.Ş.’ye verdiği zaman kitabı satın aldığı fiyatın yarısına satın alacağım. Bu sayede öğrencimize 200 lira daha kitap bütçesi vermiş olacağım. Yani gelecek yıl hem 400 lira hem de kitabı getirdiği için 200 lira yani toplam 600 lira yükleyeceğim. İBB olarak öğrencilerden aldığım ikinci el kitapları ise Anadolu'ya bedava göndereceğim. Yani sadece İstanbullu gencimizi değil, Türkiye’deki bütün gençlerimizi düşünerek hareket ediyoruz. Gençlerimizin kitaplarla iç içe yaşamasını sağlamalıyız. Bu proje sayesinde her gencimiz ekonomik durumu olmasa bile hem kitap okuyabilecek hem de okuduğu kitabın sahibi olabilecek” ifadelerini kullandı.

“PARLAK ZEKÂLARIN YETİŞMESİ İÇİN OKUNACAK KİTAPLAR ÖZGÜRCE SEÇİLMELİ”

Gençlerimizi Atatürk’ün işaret ettiği yolda eğitilmesi gerektiğine dikkat çeken Kotil, “Atatürk; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesini istedi. Biz de bu yolda İBB olarak elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışacağız. Parlak zekâların yetişmesi için insanların okuyacağı kitapları özgürce seçmesi gerekli. Şu kitapları okuyabilirsin, şu kitapları okuyamazsın demeyeceğiz. Geçlerimiz ister motosikletle alakalı, isterse tarihle alakalı kitap okuyabilir. Yeter ki gencimiz okusun. Çünkü okuyan insandan zarar gelmez. Bu proje sayesinde gençlerimiz ilerleyen yıllarda bilim üreten, topluma yön göstereninsanlar olacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz okuyacaklar çünkü eğer okumazlarsa şunu derler:‘Bize oy vermezseniz çarpılırsınız, oy verirseniz cennette berat belgenizi alırsınız.’Bizler, gelecek nesiller bunları söylemesin diye geliyoruz” şeklinde konuştu.