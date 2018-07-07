Kırklareli CHP, kurultay istedi, İnce'ye destek verdi

KIRKLARELİ'nin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile CHP İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, partide kurultay isteyerek, Muharrem İnce'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye yüzde 58 oy oranıyla en yüksek desteği veren Kırklareli'nde, CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile CHP İl Başkanı Taygun Okan Çobancık, yaptıkları yazılı açıklamalarla, partide kurultay isteyerek, İnce'yi destekleyeceklerini bildirdi. İnce'nin geçen Perşembe günü teşekkür ziyaretinde bulunduğu Kırklareli'nin Belediye Başkanı Kesimoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, doğru hamlelerle seçim sürecine yön verdiğini ve umutlarını yeşerttiğini belirterek, şöyle dedi:

"Görüyorum ki sokaklarımız, tabanımız ve örgütümüz çok açık bir biçimde Sayın İnce'nin başarısı için kenetlenmiştir ve gelecek için çalışmak istemektedir. Bundan sonra Sayın Muharrem İnce'nin Genel Başkan olarak daha iyi hamleler yapabilmesinin önünü açmak adına Türkiye'de Muharrem İnce'ye yüzde 58 ile en çok desteği veren il Kırklareli'nin Belediye Başkanı olarak ben dahil, Kırklarelili 5 kurultay delegemiz ve 1 YDK üyemizin kurultay için imzaları hazırdır. Sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır olgunlukta ve saygın bir biçimde tamamlanmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

CHP Kırklareli İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık da yazılı açıklamasında Muharrem İnce'ye destek verdiklerini belirtti. Çobancık, şunları kaydetti:

"CHP Kırklareli delegasyonu olarak bizler, büyük isimler değil, büyük davaya inanmış isimleriz. Tabanımızın duygularının, umutlarının ve özlemlerinin şarkı söylemek olduğunu duymazdan gelebilmemiz, değişim taleplerine her ne sebep ve kaygı ile olursa olsun kayıtsız kalabilmemiz mümkün değildir. Hele koltuk kaygımız kesinlikle yoktur. Ülkemizin mevcut yönetim şekli ile Atatürk Devrimlerine inanmış hiçbir CHP'linin kayıtsız kalamayacağı aşikârdır. Siyaset bir iddia ve bir hedef için yapılır. Hedefimiz CHP iktidarında tam bağımsız Türkiye ve parlamenter sisteme geri dönüştür. Bunun yolu da yenilenmek ve çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Yerel seçimler önünde bir an evvel gerekli adımlar atılmalı, CHP'nin değişim ve yenilenme çalışmaları yapılmalıdır. Bizler de bu değişim ve yenilenmenin CHP'ye zarar vermeden centilmence geçeceği ümidindeyiz ve buna katkı yapmak istiyoruz. Demokratik bir mücadele sonunda, bu değişimin Sayın Muharrem İnce ile gerçekleşeceğine inancımız tamdır."



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