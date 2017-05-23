ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Akif Emre'nin hayatını kaybetmesi sebebiyle Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ü aradı. Kılıçdaroğlu, Merhum Akif Emre'ye rahmet; Emre Ailesi'ne, sevenleri ve Yeni Şafak camiasına başsağlığı ve sabır diledi.
Kılıçdaroğlu’ndan, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'e taziye telefonu
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Akif Emre'nin hayatını kaybetmesi sebebiyle Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ü aradı. Kılıçdaroğlu, Merhum Akif Emre'ye rahmet;...
23 Mayıs 2017 Salı 17:32
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