Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e evinde bayram ziyareti

Millet İttifakı'nın iki ortağı bayramın son gününde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti. Buluşmanın dikkat çeken detayı ise maskeli başlayan ziyaretin bahçede maskesiz sohbetle devam etmesi oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener’i Üsküdar’daki evinde ziyaret etti.

Meral Akşener Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşytı ve kendisinie bayram ziyaretinde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.

KILIÇDAROĞLU EVİN ISITMA SİSTEMİNİ SORDU

Kılıçdaroğlu Akşener’e, evinin ısınma sistemini sordu. Akşener ise, evinin doğalgaz ile ısındığını ve ikinci derece tarihi eser sayıldığını söyleyerek, “Oğlan evlendi. Ben de kayınvalide olarak iki ileride bir yer var orayı aldık. Tarihi eser değildi ama sonra orası da tarihi eser sayıldı” dedi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

İki lider daha sonra ise baş başa bir görüşme de yaptı. Yapılan görüşmede iki liderin güncel konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.