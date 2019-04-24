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Kılıçdaroğlu: YSK'nın KHK kararı doğru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerle ilgili aldığı kararın doğru olduğunu söyledi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda...

Kılıçdaroğlu: YSK'nın KHK kararı doğru
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerle ilgili aldığı kararın doğru olduğunu söyledi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili itiraz sürecine ilişkin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, "YSK’nın KHK ile ilgili aldığı karar, doğru bir karar. Diyor ki 'bunlar gidip oy kullanabilir'. Daha önce de benzer kararlar var" dedi.

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