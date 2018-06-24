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Kılıçdaroğlu: Yarın güzel bir Türkiye’ye umarım hep birlikte uyanmış olacağız

Hakime TORUN / ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Sandıklarda görevli olan bütün arkadaşlarıma net olarak şunu ifade ediyorum; demokrasiye inanıyorsanız ki inanıyorsunuz seçim süresince...

Kılıçdaroğlu: Yarın güzel bir Türkiye’ye umarım hep birlikte uyanmış olacağız

Hakime TORUN / ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Sandıklarda görevli olan bütün arkadaşlarıma net olarak şunu ifade ediyorum; demokrasiye inanıyorsanız ki inanıyorsunuz seçim süresince orada durdunuz. Islak imzalı tutanaklar tutuluncaya kadar ve sizler tarafından birer örneği alınıncaya kadar sandıkları terk etmeyiniz. Sandık başındaki Kamu görevlileri siz devlet memurusunuz bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Tarafsız olmanız gerekiyor. Oy sayımının herkesin gözü önünde yapılması gerekiyor. Bu süreci büyük bir sabırla, itina ile sonlandırabilirsek Türkiye’de güzel şeyler olacak yürekten inanıyorum. Yarın güzel bir Türkiye’ye umarım hep birlikte uyanmış olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, "Hiçbir Ayrım yapmadan sandığı gidip oy kullanan bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum demokrasinin gereğini yaptıkları için. Oy kullanmak hepimizin hakkıdır. Şu anda oy sayım işlemleri başladı. Sandıklarda görevli olan bütün arkadaşlarıma net olarak şunu ifade ediyorum; demokrasiye inanıyorsanız ki inanıyorsunuz seçim süresince orada durdunuz. Islak imzalı tutanaklar tutuluncaya kadar ve sizler tarafından birer örneği alınıncaya kadar sandıkları terk etmeyiniz. Sandık başındaki Kamu görevlileri siz devlet memurusunuz bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Tarafsız olmanız gerekiyor. Oy sayımının herkesin gözü önünde yapılması gerekiyor. Bu süreci büyük bir sabırla, itina ile sonlandırabilirsek Türkiye’de güzel şeyler olacak yürekten inanıyorum. Yarın güzel bir Türkiye’ye umarım hep birlikte uyanmış olacağız" diye konuştu. 

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