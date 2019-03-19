Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Antalya'da ortak miting (2)

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da, Millet İttifakı'nın diğer ortağı, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı ortak mitingde hitap etti. Kendisinden önce konuşan Akşener'in, Türkiye'nin sorunlarına değindiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sorunları var. Bu sorunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Sorunları aşmak mümkün. Biz bu sorunları aşabiliriz. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte verdiysek ayrım yapmadıysak 'doğu- batı', 'kuzey- güney' demediysek hep birlikte bayrağımız, vatanımız için mücadele ettiysek şimdi demokrasi için mücadele edeceğiz. Hiç kimsenin önünde diz çökmeyeceğiz. Kimsenin baskısına 'evet' demeyeceğiz. CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin belediye başkanları kazanır ve Türkiye genelinde iyi bir çıta yakalarsak bütün dünya, iktidarın bütün baskılarına rağmen Türkiye'de halkın demokrasiden yana oy kullandığını söyleyecektir" dedi.

'BİREYSEL VE KİŞİSEL ÇIKARIN PEŞİNDE DEĞİLİZ'

Demokrasi, ekmek, onur ve her evde huzur ile bereket olsun, diye mücadele verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim mücadelemiz Kuva-yi Milliye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz işsizlik mücadelesidir. Bireysel ve kişisel bir çıkarın peşinde değiliz. Cennet gibi bir ülkeyi, her şeyin olduğu ülkeyi neden cehenneme döndürdüklerini sorma zamanıdır. Niçin kavga ediyoruz, hangi gerekçe ile kavga ediyoruz? Hangi gerekçe ile hep türlü iftirayı bize atıyorlar? Çünkü beylerin söyleyecek sözü yok. Ekonomi batmış, işsizlik yükseldi; 'Çiftçinin, esnafın, sanayicinin durumu iyi değil' diyemiyorlar. Herkesi suçlamaya başladılar. 'Şu terörist', 'bu terörist'. Oturduğun koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu, işgal ettiğin koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu. İnsanların kimliği ve onuru ile oynamayacaksın, yaşam tarzıyla oynamayacaksın Sen oradan temiz ve güzel mesajlar vereceksin. İnsanların inancını siyasete alet etmeyeceksin. Sanıyor ki milleti kavga ettirirsem koltukta ömür boyu oturacağım. Bir koltukta ömür boyu oturmak, diye gerekçe olmamalı. Arkada hoş seda kalmalı. Dinden, imandan bahsediyorlar; ama Yunus Emre, Mevlana, Erzurumlu Emrah, Karacoğlan, Dadaloğlu ve yörükleri bilmiyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. İnsanları kandırıyorlar" diye konuştu.

'DEMOKRASİDEN YANA OLAN ADAYLARA OY VERECEĞİZ'

Konuşmasında AK Parti'i seçmenlere seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "17 yıldır omuzlarınızda taşıyorsunuz. Ne istedilerse verdiniz. 17 yıldır AK Parti'ye çalışan kadınlar vardı. Doğru dürüst ayakkabıları bile yoktu. Kapı kapı gezdiler. 17 yılın sonunda bu güzelim insanlar, soğan kuyruğuna girdi. Bu soruyu her vatandaşın, özellikle AK Parti'ye oy verenlerin kendisine sormasını isterim. 17 yıl sonra seni getirip, soğan kuyruğuna sokuyorsa 'Dur' demen lazım. Milliyetçi olmak için bayrağını, vatanını seveceksin. Milliyetçi olmak için yatağına aç giren birisi varsa rahat uyumayacaksın. İnsanları kucaklayacaksın. Milliyetçi olmak için yeri geldiğinde yedi düvele meydan okuyacaksın. İlk etapta 31 Mart'ta birlikten, demokrasiden yana olan belediye başkan adaylarına; CHP, İYİ Parti ve başka bir yerde birliktelik sağlanmışsa Saadet Partisi'ne oy vereceğiz" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların derdini bildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, buna yönelik teklif verdiklerini; ancak AK Parti ve MHP'nin reddettiğini söyledi. Polislere 3600 ek göstergeyi her seferinde dile getirdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, buna yönelik kanun teklifinin de reddedildiğini belirtti.

AKŞENER'E ÇİÇEK VERDİ

Konuşmaların ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener, belediye başkan adaylarıyla sahnede fotoğraf çektirdi. Mitinge katılanların çiçek verdiği Kılıçdaroğlu, bu çiçekleri sahnedeki Akşener'e verdi.

Öte yandan miting alanı yanındaki Kepez Belediyesi Hasan Doğan Stadyumu'nda, Kepez Belediyesporlu oyuncular antrenman yaptı. Futbolcular, İstiklal Marşı okunduğu sırada da hazır olda durdu.

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