ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslarası basın meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan "Uluslararası Basın Özgürlüğü Heyeti" ile görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu, Uluslararası Basın Özgürlüğü Heyeti ile görüştü
ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslarası basın meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan "Uluslararası Basın Özgürlüğü Heyeti" ile görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı...
02 Mart 2017 Perşembe 13:00
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