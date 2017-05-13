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Kılıçdaroğlu: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Zübeyde Hanım'ın en güzel örneğini verdiği şekilde, gün gelir o güzel çocuk vatanını ve dünyayı değiştirir....

Kılıçdaroğlu: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Zübeyde Hanım'ın en güzel örneğini verdiği şekilde, gün gelir o güzel çocuk vatanını ve dünyayı değiştirir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, Marmaris'te yaşanan trafik kazasının acısıyla tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Anneler Günü mesajı şöyle: 
"Dünyadaki en kutsal görevi üstlenen anneler sevginin, özverinin, hoşgörünün ve mutluluğun kaynağıdır. İnsanlık en yüce duyguları annelerin şefkatli ellerinde öğrenir ve bu yüce duygular hayat boyu bizlere yön verir. Vatanseverlik duygusu dâhil tüm erdemlerin beşiği olan anneler sadece bir çocuk yetiştirmez; Zübeyde Hanım'ın en güzel örneğini verdiği şekilde, gün gelir o güzel çocuk vatanını ve dünyayı değiştirir.
Bugün üstümüze düşen en önemli sorumluluk da ceberut bir yönetim anlayışının zindanlarında haksız ve adaletsiz bir şekilde tutsak tutulan tüm gazetecilerin, akademisyenlerin ve mağdurların annelerinin ve eşlerinin adalet arayışına destek olmaktır. Anneler Günü'nün gerçek manada kutlanması adaletin hakim olduğu özgür, demokratik bir Türkiye'de mümkündür.
Bu duygu ve düşüncelerle Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden annelerimize, evlatlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletiyorum. Trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza  acil şifalar diliyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, Marmaris'te yaşanan trafik kazasının acısıyla tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum"

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