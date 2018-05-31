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Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün siyasi partilere örnek olacak seçim bildirgemizi hazırladık. Biz Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız" dedi.  CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çorum'da...

Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün siyasi partilere örnek olacak seçim bildirgemizi hazırladık. Biz Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız" dedi. 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çorum'da sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Çorum- Samsun yolu üzerindeki Yıldız Park'ta düzenlenen programda hitap eden Kılıçdaroğlu, "1923- 2002 yıllarında bütün hükümetler döneminde harcanan para 713 milyar dolar. Bu paralarla o yıllarda Keban yapıldı, Karakaya yapıldı, Atatürk Barajı yapıldı, Telekom yapıldı. Depremler yaşandı, Kıbrıs Harekatı oldu, Türkiye’ye ambargo uygulandı. Sümerbank’ıydı, Etibank’ıydı, bütün bunlar, Ziraat Bankası'ydı. Bütün bunların tamamı yapıldı. Şekerbank da yapıldı. Peki, 2003- 2017 hükümetlerinin harcadığı para 713 milyar dolar değil, ne kadar? 2 trilyon 94 milyar dolar. Fabrikaları sattılar. Başta Telekom olmak üzere bankaları sattılar, hepsini sattılar. Tekeli 300 milyon dolara mı ne sattılar? Aldı sahibi, bunu yabancılara 3 milyar dolara sattı. Para var arkadaşlar, para var. Eksik olan namuslu siyaset. Şu soruyu sormak isterim. 2 trilyon 94 milyar dolara ne yapılırdı Allah aşkına? Yeni bir Türkiye inşa ederdik biz. Fabrika kurulmadık yer kalmazdı. Nereye gitti bu para, ne yapıldı?" diye konuştu. 
'PARTİLERE ÖRNEK OLACAK SEÇİM BİLDİRGEMİZİ HAZIRLADIK'
CHP'nin seçim bildirgesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bakın, aile sigortasına 1000 lira diyorsak nedeni vardır. Emeklilikte en alt maaş, aylık 1500 lira diyorsak bir nedeni vardır. Asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak diyorsak bir nedeni vardır. Her kuruşun hesabını yaparak, hesapladık bütün bunları. Sadece ben değil; eski bürokratlar çalıştılar, akademisyenler çalıştılar, bankacılar çalıştılar ve yine bütün siyasi partilere örnek olacak seçim bildirgemizi hazırladık. Önce itiraz etmişlerdi 'Parayı nereden bulacaksın?' Sonra baktılar ki para var aslında. Verirseniz para var; ama vermiyorlardı. Kısmen verdiler, kısmen sağladılar; ama biz Türkiye’yi yeniden inşa etmeye kararlıyız. Dolayısıyla hepimize görev düşüyor" dedi.

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