Kılıçdaroğlu: Türkiye teröre teslim edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 450 milyon lira tutarındaki yatırımlarının toplu açılış ve bazı tesislerinin temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, sevgi gösterileriyle girdiği salonda konuşmasına başlarken, 'Türkiye laiktir, laik kalacak', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıldı. Sloganlar üzerine Kılıçdaroğlu, "Elbetteki Türkiye'ye laiktir laik kalacak. Elbete ki, Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi özgürlük ve bağımsızlık karekterimdir diyecek. Biz sözlerin sonuna kadar arkasında olacağız. Çünkü biz Mustafa Kemal'ın partisiyiz" dedi."TÜRKİYE 15 YILDA TERÖRE TESLİM EDİLDİ"Türkiye'nin 15 yılda terör batağı içinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:"Her vatandaşıma soruyorum, her vatandaşıma. Kime oy verirse versin bu ülkede yaşıyorsa, eline vicdanına koyacak. Ve su sorunun cevabını arayacak. 15 yılda ne oldu da Türkiye bir terör batağına saplandı. Ne oldu? Ve 15 yıldır bu ükeyi kim yönetiyor? Hangi siyasi parti yönetiyor? Ceplerini doldurdular, Türkiye'yi terör batağına sapladılar. Bunu hesabını sormak zorundayız. Bunun hesabını soramadığımız takdirde, Türkiye'yi aydınlığa ulaştıramayız. Ne olduğunu biliyoruz, ne yaptıklarını da biliyoruz.KİM TÜRKİYE'Yİ TERÖR BATAKLIĞINA SOKTU?Eskiden bir PKK terörü vardı, şimdi FETÖ terörü çıktı. Şimdi IŞİD terörü çıktı, şimdi El Nusra terörü çıktı. Kim Türkiye'yi bu terör bataklığının içine soktu? Bunu her vatandaşımın kendi vicdanına sorması lazım. Geçen grup toplantında dedim ki, Türkiye teröre teslim edildi. Bana cevap veriyorlar, ne demek Türkiye teslim edildi diye. Nasıl bunu söylersiniz diye. Bir daha söylüyorum. Mısır'daki sağır sultan da duysun, Saray'daki Sultan kendisini kral addeden de duysun. Türkiye 15 yılda teröre teslim edildi.Soruyorum FETÖ ile menzil arkadaşlığı yapanlar kimlerdi? Devletin en üst makamlarına yerleştirenler kimlerdi? MİT'e, polise, Maliye Bakanlığı'na, Yargıtay'a, Adalet Bakanlığı'na, devletin her kademesine, üniversitelere terör örgütü mensuplarını yerleştirenler kimlerdi? Türkiye'yi teröre teslim edenler kimlerdi? Türkiye'de paralel bir devletin kurulmasını savunanlar, yapanlar, altyapısını oluşturanlar kimlerdi? Bunun hesabını sormayacak mıyız? Size sözüm söz, bunların hesabını soracağım.BİZ BUNLARI UNUTMADIKPKK terör örgütüne, onun mensuplarına övgüler düzenler kimlerdi? Bilmiyor muyuz, PKK terör örgütü mahkemeler kurarken sessiz duranlar, vergi mahkemeleri kurarken, askeri alma daireleri kurarken, sessiz duranlar, 294 kez güvenlik güçleri terör örgütüne müdahale etmek isterken, 282 kez müdahale etmeyin diyerler kimlerdi? Türkiye'ye teröre teslim edenler bunlar. IŞİD terör örgütünü, El Nusra terör örgütüne, silah desteği yapanlar kimlerdi. Habur'a terör örgütünün ayağına Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimlerini, savcılarını götürenler kimlerdi? Biz bunları unuttuk mu sanıyorlar. Unutmayacağız ve unutturmayacağız."Türkiye'de son bir yılda terörden binden fazla insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimiz var içimiz yanıyor. Sorumlusu kim? Kim sorumlusu? Hz. Ömer der ki, Dicle kenarında bir koyun kaybolsa onun sorumlusu benim der. Biz Dicle'nin kenarında koyunu bıraktık. Şehirlerin göbeğinde, Ankara'da, İstanbul'da, şehirlerin göbeğinde onlarca, yüzlerce insanımız hayatını kaybediyor. Bir tek sorumlu bulamıyoruz. Özellike CHP'ye oy vermeyen vatandaşlarıma sesleniyorum. Elini vicdanına koy, sana tarihten, sana inançtan, sana kimlikten, sana dürüstülükten, ahlaktan sesleniyorum. Hz. Ömer diyor ki Dicle'nin kenarında bir koyun kaybolsa sorumlusu benim. Onlarca insan hayatını kaybediyor, sen vicdanına bunun sorumlusu kim, sormak zorundasın" dedi."SAKIN GİTMEYİN"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda bazı askerlerin yakıldığını iddiası olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Görüntüler var. İlk bana söylediklerinde hükümetten net açıklaması istiyorum dedim. Bunlar doğru mu? Araştırıyoruz dediler. Aradan tam 15 gün geçti 15 gün. Cevap var mı? Yok. Hükümet nerede? Hükümet yok. O zaman devletin yetkililerine sesleniyorum. Bu görüntüler doğru mu değil mi? Çıkın millete açıklama yapın. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit sayımız 50'ye yaklaştı. Efendim El Bab'dan sonra bilmem nereler gideceğiz. Sakın gitmeyin. Sakın, askerlerimizi oraya göndermeyin. Söyledim, yine söylüyorum. Ankara'da bu Türkiye'ye yöneten beylere seseleniyorum. Eğer sen şehitlik yüce bir mertebedir diyorsan. Kayseri'ye gidip, polislere inşallah siz de şehit olursunuz, o mertebeye erişirsiniz diye telkinde bulunuyorsan, önce sen çocuklarını oraya göndereceksin. Kendi çocuklarını göndermiyorsun, Anadolu'nun gariban çocuklarını gönderiyorsun. Sonra da kalkıp şehitlere kelle deme cüretinde bulunuyorsun. Biz bunları unutmadık ve unutturmayacağız" dedi.LİNÇ EDİLEN ASKERLERİN FAİLLERİ YAKALANSIN15 Temmuz mağdurlarından da söz etmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herkesin hakkı hukuku vardır. Herkes hukuk içinde yargılanmak zorundadır. 15 Temmuz gecesi linç edilen askerlerimizin hesabını sormak zorundayız. 15 Temmuz gecesi o askerin ne günahı var. Kim o askerleri linç eden? O askerlerin anaları, babaları yok mu? İlk kez burada söylüyorum. 15 Temmuz'dan sonra saraya gittim bunu söyledim. Linç edilen askerlerin faillerinin de yakalanması ve yargılanması lazım dedim. Hepsi evet dedi. Ne oldu? Evet diyeceksin gereğini yapmayacaksın. Evet diyeceksin arkanı döneceksin" dedi.

