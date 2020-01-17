banner314

banner325

Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin yönlendiriyor

POLİTİKA 17.01.2020, 13:29
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin yönlendiriyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "'Suriye ile görüşün dedik' dinlemediler. 'Esad teröristtir' dediler ama Rusya aldı, Suriye ile Türkiye'yi aynı masaya oturttu. Putin'i dinlediler. Türkiye'nin dış politikasını kim yönlendiriyor? Putin" dedi. 
CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yargı sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak, "İstedikleri bürokratları, istedikleri yere atadılar. Yargıya da bir şekilde müdahale ettiler. Üzülerek izliyoruz. Başlangıçta 'Demokrasiyi derinleştireceğiz, ekonomiyi büyüteceğiz' dediler. Bir süre sonra kendileri şikayet etmeleri başladılar. Bu süreçte baktığımızda ve oturup sağduyu ile değerlendirdiğimizde 17 yıllık iktidarın, Türkiye'nin hiçbir temel sorununa çözüm üretmediğini görüyoruz" diye konuştu. 
'DIŞ POLİTİKAYI PUTİN BELİRLİYOR'
Dış politikada öneriler getirdiklerini; ancak iktidardan, her önerilerine 'Siz şu işten anlamazsınız, en iyisini biz biliriz' denildiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 
"'Suriye ile görüşün dedik' dinlemediler. 'Esad teröristtir' dediler ama Rusya aldı, Suriye ile Türkiye'yi aynı masaya oturttu. Putin'i dinlediler. Suriye konusunda, 'Türkiye'de uluslararası bir konferans toplayın. Türkiye, Suriye konusunda çözüm üreten uluslararası arenada yerini alsın' dedik ona da itiraz ettiler. Ama sonra Putin'in üzerine Astana'ya gittiler ve orada konferansa katıldılar. Uluslararası konferans yapılacaksa neden siz yapmadınız? Neden egemen güçlerin peşinden gidiyorsunuz? 'Libya'da 2 tarafı barıştıran aktör olun. Bizim Libya ile ortak kültürümüz var. Kaddafi döneminde onların yardımlarını asla unutmadık, bunu yapın' dedik. 'Hayır biz bunu yapmayız, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümetle görüşürüz' dediler. Sonra Putin davet etti, Hafter ile masaya oturdular. Türkiye'nin dış politikasını kim belirliyor? Putin. Kim yönlendiriyor? Putin."
'ASLA KARAMSAR OLMAYACAĞIZ'
İktidara yönelik eleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Herkesin yaşam tarzına saygı duymayı bir kenara bıraktılar. Türkiye bugün huzursuz bir toplum. Fakat tüm olanlara rağmen sağduyunun ve vatanseverliğin bir sonucunu yaşadık. Martın sonunda baharı getirdik. 'Millet ittifakı' Türkiye'nin geleceğine güvenle bakması açısından çok önemli bir olaydır, demokratik ve siyasi bir olaydır. Bütün sorunları yaşayan insanlar, 'millet ittifakı'na bu umutla oy verdiler. Oy versin vermesin, bütün halkımıza yürekten teşekkürü borç biliyoruz. Hepimiz bu güzel iklimi büyütmek zorundayız. Asla karamsar olmayacağız. Belediye başkanlarımızın başarıya mahkum olmalarını hepimizin bilmesi lazım. Başarıyı elde edeceğiz. Bütün zorluk ve baskılara rağmen güzel sonuçlar elde ediyoruz. Belediye başkanlarımız, kendilerine oy vermeyen kesimlerle de samimi diyaloglarını sürdürüyorlar ve bunu da büyüteceğiz" diye konuştu. 
'CHP'Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 500 LİRA OLACAK'
Ana muhalefet partisi olarak halka söz verdikleri konular olduğunu kaydeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "2015 yılında biz 'Asgari ücret 1500 lira olsun' dedik, kabul etmediler; 1300 lira yaptılar. Ama biz bütün belediyelerimizde 1500 lira yaptık. 2018 yılında biz 'Asgari ücret net 2 bin 200 lira olsun' dedik, bunlar 2 bin 20 lira yaptılar. Bizim belediye başkanlarımız 2 bin 200 lira asgari ücreti yaptılar. Sözünün eri olmak budur. Son olarak '2020 yılı için asgari ücret 2 bin 500 lira olmalıdır' dedik. Bunlar net 2 bin 324 lira verdiler. Şimdi başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere önümüzdeki süreçte CHP'li bütün belediyelerde asgari ücret net  2 bin 500 lira olacaktır" dedi. 

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
İmsak 06:49
Güneş 08:19
Öğle 13:19
İkindi 15:47
Akşam 18:10
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3