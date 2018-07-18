Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölenlerin yakınlarını ve yaralananları ziyaret etti (4)

KILIÇDAROĞLU: O KARARLARI HAKİMİN SURATINA ÇARPACAĞIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Man Adası' iddiaları nedeniyle aleyhine açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında mahkemenin davacılara 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün bir mahkeme Man Adası belgeleri ile ilgili olarak benim hakkımda yüksek bir tazminat yükümlülüğü getirmiş. Açık ve net söylüyorum; Kardeşim sen hakim değilsin, sen sarayın hakimisin. O hakim şunu çok iyi bilsin; Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu, ben öyle o tür davalara pabuç bırakmam. Sonuna kadar mücadele ederim. Sonuna kadar mücadele etmek demek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak demektir. Benim görevlerinden bir tanesi de budur. Hatta en önemli görevi budur; tüyü bitmemiş yetimin hakkını, mahkeme kararlarına rağmen koruyacağım. O davaların tamamını kazanacağım. Bir üst mahkemenin veya diğer mahkemelerin lehime verdiği kararları o hakimin suratına çarpacağım ben. Beni korkutacağını mı sanıyor?"

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM'

Hakkında açılan davalar ile ilgili hakimlere yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Efendim, 'Tayyipler alemi' ile ilgili karikatürü Twitter hesabımda yayınladım. Hakkımda soruşturma açılmış. Aziz Nesin'lik bir olay. Hakkında soruşturma açılmış, neymiş Cumhurbaşkanına hakaret etmiş. Ne hakareti kardeşim, ne hakareti savcı, savcı değil Erdoğan. Bildiğimiz Erdoğan. Onun talimatıyla davalar açılıyor, onun talimatıyla sözde biz mahkum olacağız. Mahkum etmezseniz namertsiniz. Ben şuna karar verdim; bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye kararlıyım. Tek başıma bile kalsam mücadeleye devam edeceğim. İster Erdoğan, ister bütün tayfası gelsin sonuna kadar mücadelemi yapacağım. Bu benim namus borcumuzdur."

Kılılçdaroğlu, Muratlı ilçesi İnanlı Mahallesi'nde tren kazasında hayatını kaybeden Özcan Cesur'un ailesini de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, "Tren kazası ile ilgili çok önemli raporu kamuoyuna açıkladığımızı düşünüyorum. Parlamentoda umarın bütün siyasi partilerimizin katılımı ile bir araştırma komisyonu kurarız ve Devlet Demir Yollarının içinde bulunduğu tabloyu Biraz daha net halk öğrenmiş olur Bundan sonra Edirne'ye ve diğer hayatını kaybeden Vatandaşlarımızın bulunduğu bölgelere Gideceğiz Uzunköprü'ye Gideceğiz ve onları da hem taziye ziyaretlerinde bulunacağız başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz onlara" dedi.

47 YILLIK ARKADAŞI İLE BULUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu, sınıf arkadaşı ve SGK'da hesap uzmanlığı yaptığı dönemde birlikte çalıştığı İbrahim Birelma'uı, Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesi'nde ki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyarette, "Elbette hesap uzmanlığında birlikte çalıştığım, yıllar önce hesap uzmanı iken bu köye yeniden geldim. 47 yıldır beraberiz. İstanbul'da çok sık karşılaşmıyorduk ama burada tekrar karşılaştık. Ailecek tanışırız. Benim için sürpriz oldu ve mutlu oldum" diye konuştu.



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