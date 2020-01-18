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Kılıçdaroğlu, TOGG heyeti ile görüştü
POLİTİKA 18.01.2020, 18:03
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) heyetini makamında kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Fethi Açıkel de eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.
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