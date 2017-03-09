ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Başkanı Şakir Gürel ve federasyona üye Anadoludaki yerel medya temsilcileriyle görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu, TİMEF heyetini kabul etti
ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Başkanı Şakir Gürel ve federasyona üye Anadoludaki yerel medya temsilcileriyle görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı...
09 Mart 2017 Perşembe 16:45
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