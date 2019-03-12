Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerine kim destek veriyorsa, Allah belasını versin (3)

'İŞSİZLİK TEMEL SORUNDUR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dernek, STK ve esnaf odaları temsilcileri ile biraraya geldi. Partililerin de katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin temel sorununun işsizlik olduğunu söyleyerek, "Bin tane geçici işçi alacaklar, 40 bin kişi başvuruyor. Yalnızca 6 ay çalışmak için. 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Sizden 17 yıl vergi aldılar. 70 milyar dolar özelleştirme yaptılar. Dünyanın borcunu aldılar. Niye işsizlik var? Neden 7 milyondan fazla insan işsiz? Gencecik çocuklarımız işsiz. Devleti, ülkeyi yönetenler acaba işsizlik nedir biliyorlar mıdır? Devleti yönetenler bir babanın çocuğuna harçlık veremeden okula göndermesinin nasıl bir dram olduğunu biliyorlar mıdır? 17 yıldır devleti yönetenler yatağa aç giren bir çocuğun annesinin dramını biliyorlar mıdır? 17 yıldır geldiğimiz nokta budur. Hepimizin evinde huzura, berekete ihtiyaç var" dedi.

'NEREDEN BİLECEKLER FAKİRLİĞİ, YOKSULLUĞU'

AK Parti seçmenine seslenen Kılıçdaroğlu, " 17 yıldır onları iktidara taşıyorsunuz. İlk kazandığında İstanbul'dan Ankara Keçiören'e gelmişti. Bir apartman dairesinde oturdu. 'Ne demek milletvekili lojmanları' dedi. 'Lojmanları satacağım, milletin vekilleri, milletin arasında otursun' dedi. Lojmanlar satıldı. 17 yılın sonunda ne oldu da o mütevazi insan saraylarda oturuyor. Sarayda oturmak demek, kira parası yok, mutfak parası yok, uçak parası yok, dolmuş parası yok, okul parası yok. Ondan sonra dönüp, bu memlekette işsizlik var mı yok mu diye ona sormaya çalışıyoruz. Ne anlar işsizlikten? Ne bilir fakirliği, ne bilir yoksulluğu? Ne bilir çocukların yatağa aç girdiğini? Biz bu dönüşümü ve değişimi sağlamak zorundayız. Sandığa giderken vicdanınıza soracaksınız" diye konuştu.

'NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞIZ DİYE BEKLİYORLAR'

Konuşması sırasında EYT pankartı açılması üzerine emeklilik yaşının 65 olmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Emeklilik yaşını 65 yaptılar. 60 yaşına geldiniz. Prim ödemişsiniz, emeklilik için bekliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takıldılar. Ne zaman emekli olacağız diye bekliyorlar. Gidip özel sektöre çalışmak istediğini söylüyor. Özel sektöre çalışmak istediğini söylediğinde patronlar tercihini gençlerden yana kullanıyor. Peki bu insanlar nasıl geçinecek? Sorunu çözmek için İYİ Parti milletvekilleri ile beraber kanun teklifi verdik. AK Parti ve MHP Milletvekilleri bizim teklifimizi reddetti. Türkiye'de 8 sigorta uygulanıyor ama uygulanmayan bir sigorta dalı var, bu da aile sigortası. Ne demek aile sigortası? Yaşınız 50, patron işinize son verdi. Yeni iş bulamadınız, İŞ-KUR size en fazla iki yıl aylık ödedi, yaşınız 52 oldu. 65 yaşında emekli olacaksınız. Bu aile nasıl geçinecek? O zaman devreye aile sigortası giriyor. Belli bir gelir elde edene kadar o ailenin asgari ihtiyaç tutarını bu sigorta karşılıyor. Aile sigortasıyla ilgili kanun teklifini de biz verdik. Aile sigortasını dile getiren başka bir parti, bir sendika var mı? Ailenin birliği ve bütünlüğü için aile sigortası önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1974 yılında söz vermiş. 2019 yılındayız, niye çıkmıyor? Yapmamız gereken çok şey var."

'O KUYRUK VARLIK KUYRUĞU OLSA SEN EN ÖN SIRADA OLURSUN'

Konuşmasında soğan kuyruğu tartışmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, "17 yıl yönettiler, soğan kuyruğuna mahkum ettiler ve dönüp dediler ki; 'Bu bir varlık kuyruğudur.' Milletin aklıyla alay ettiler. Adım gibi biliyorum, o kuyruk varlık kuyruğu olsa en ön sırada sen olurdun. Sen hayatında gidip patates aldın mı? Biber, soğan aldın mı? Uçan saraya binersin, yazlık sarayda oturursun, kışlık sarayda oturursun, milleti soğan kuyruğuna mahkum edersin, sonra çıkıp, 'bu kuyruk varlık kuyruğudur' diyeceksin. Millet de bunu yutacak. AK Partili kardeşlerime seslendim: sizin omuzlarınızda yıllar yılı taşıdığınız insan, sizin aklınızla alay etmeye başladı. Sizin hakkınızı yemeye başladı" dedi.

Vatandaşın sosyal yardımları doğru alamadığını da belirten Kılıçdaroğlu, "Sosyal yardımları doğru düzgün alamıyorsunuz ama üç buçuk milyon Suriyeliye 35 milyar dolar verildi. Niye verdiniz? Niye geldiler? Niye Suriye'nin iç işlerine karıştınız? Neden Müslüman kanının dökülmesine izin verdiniz? Batılılar silah verecek, müslümanlar da birbirini öldürecek. Şimdi geldiğimiz noktada Suriyeli birinci sınıf vatandaş, bizimkiler ikinci sınıf vatandaş. Dükkan açarlar vergi ödemezler, hastaneye giderler 5 kuruş para ödemezler ama bizimki 14 çeşit para öder. Bu nasıl bir düzendir?" diye konuştu.



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