Kılıçdaroğlu: TBMM'yi zayıflatacak tutumlardan uzak durulmalı

ANKARA, () - SAADET Partisi’nin bugün Ankara’da düzenlediği, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anma programına katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Milli olmanın önemine inanıyorsak, her şeyden önce TBMM'yi zayıflatacak tutumlardan kesinlikle uzak durulmalı, tam tersine milletin Meclis'ini güçlendirecek adımlar atmalıyız’’ dedi.

Ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin düzenlediği Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma progarmına katıldı. Kılıçdaroğlu, programın, kutuplaşmanın ve çatışmanın arttığı bir dönemde diyalog ve toplumsal uzlaşma adına taze bir nefes olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Düşmanlığın, nefretin, ötekileştirmenin, ayrımcılığın dili yerine sevginin, saygının ve karşılıklı anlayışın dilini hakim kılmak hepimizin görevidir. Bu yüzden Sayın Genel Başkanın nazik daveti geldiğinde bir an bile tereddüt etmedim. Diyalog kapısını açmak, için atılan her adım, toplumsal birliğimizi sağlamak için atılmış bir adımdır" dedi.

’KENDİSİNİ DEĞİL, TÜRKİYE'Yİ ZENGİNLEŞTİRMEK AMACIYLA HAREKET ETTİ'

Necmettin Erbakan'ın bütün siyasetçileri örnek olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kendisini değil, Türkiye'yi zenginleştirmek amacıyla hareket etti. Onun bu hassasiyeti bugün de bütün siyasetçilere örnek olmalıdır. Rahmetli Erbakan'ın bir diğer özelliği de hak terazisinde doğru bildiğini söylemesi ve hiçbir suçlamadan, baskıdan asla yılmamasıdır. Adaleti ve hakkı üstün tutmanın tek yolu kim yaparsa yapsın, haksızlıkların karşısında durmaktır. Adaleti, hakkı ve hukuku savunmaktır. Bizim inancımıza göre de haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" diye konuştu.

'TBMM’Yİ ZAYIFLATACAK TUTUMLARDAN UZAK DURULMALI’

Necmettin Erbakan’ın da bütün yetkilerin tek elde toplanmasına karşı çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Milli olmanın önemine inanıyorsak, her şeyden önce TBMM'yi zayıflatacak tutumlardan kesinlikle uzak durulmalı, tam tersine milletin Meclis'ini güçlendirecek adımlar atmalıyız. Bugünlerde şahit olduğumuz Meclis'in yetkilerini kısıtlamaya dönük girişimler, aslında milli gücümüzü yok etme sonucunu doğuracak talihsiz adımlardır. Eksiklerimiz olabilir, yanlışlarımız da olabilir. Önemli olan eksikliklerimizi tamamlamak, yanlışlardan da ders çıkarmaktır. Bütün bunları ortak akılla, parlamenter sistem içinde hep birlikte giderebiliriz. Rahmetli Necmettin Erbakan da başkanlık sistemine bu anlayışla karşı çıktı. Bütün yetkilerin tek elde toplanmasına karşı çıktı. Cumhuriyet ve parlamenter rejimden yana tavır aldı’’ şeklinde konuştu.

’SİYASET KURUMU TOPLUMSAL UZLAŞMAYI TEŞVİK ETMELİ’

Siyasetin çatışma ve kutuplaşma dilinden uzak bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Her şeyden önce siyaset kurumunun çatışma ve kutuplaşma dilinden uzak, toplumsal uzlaşmayı teşvik eden, kucaklayıcı bir tutum içinde olması şarttır. Unutmayalım ki, dünyevi hırsların esiri olan siyaset, dünyevi felaketlerin de sebebi olur. Savaş değil, barış iklimine, çatışma değil diyalog diline ihtiyacımız var" diye devam etti.