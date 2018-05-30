Kılıçdaroğlu: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'deki iç savaşın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Suriye'deki iç çatışmadan kaçan ve ülkemize sığınan Suriyelilere kucak açtık. Uzun bir süredir çatışma ortamı yok Suriye'de, neredeyse bitti. Artık bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmeleri lazım" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İncilipınar Mahallesi'nde Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu, cemiyet binasında Cemiyet Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Toplantı salonunda basın mensuplarıyla sohbet eden Kılıçdaroğlu, medyanın dördüncü güç olduğunu belirtti. Medyanın kamu görevi yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"Medyanın önemini hepimiz biliyoruz. Çağdaş demokraside medya, 4'üncü güç olarak adlandırılır. Yani yasama, yargı ve yürütmeden sonra 4'üncü güç medyadır. Medya, kamu görevi yapmaktadır. Çünkü kamunun aydınlanması ve bilgilenme için medya vardır. Medyanın varlık nedeni budur. Ayrıca medyanın varlık nedeni, güce teslim olmak değil, gücü denetlemektir. Güce teslim olan medya, medya olmaktan çıkar; sadece gücü temsil eden bir organa dönüşmüş olur. Ama medya, eğer gücü denetlerse, yanlışını denetlerse, o zaman medya gerçek anlamda demokratik bir kurum olarak toplumun sorunlarını dile getiren, bir organa dönüşmüş olur. Bizim anayasamızın 28'inci maddesi, 'Basın hürdür, sansür edilemez' gayet açık ve net. Ama bugün geldiğimiz noktada basının hür ve özgür olduğu bir gerçekle değil, tam tersi bir gerçekle karşı karşıyayız. Basın, büyük baskı altında, basın mensupları büyük baskı altında. Bizi üzen, derinden üzen temel nokta ise 15 Temmuz'dan sonra çok sayıda gazetecinin hapse atılmış olmasıdır. Bunların bir kısmı serbest bırakıldı, bir kısmı halen tutuklu. Gazetecilerin düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri bir Türkiye, dünyada demokrasisi gelişmiş bir ülke olarak adlandırılır. Eğer gazeteciler, yazdıklarından ötürü hapisteler ise kalemlerinden ötürü, düşüncelerinden ötürü hapisteler ise o ülkede demokrasiden söz edemeyiz. O yüzden CHP olarak medyayı 4'üncü güç olarak anayasaya yazalım diye çok açık ve net bir çağrımız oldu bütün partilere. Yasama, yürütme, yargı ve milli iradeyi temsil eden kurumların başında da medya gelir. 4'üncü güç olarak medyayı yazmalıyız. Medyanın 4'üncü güç olması, halkı doğru bilgilendirmesine bağlıdır, gücü denetlemesine bağlıdır."'ÜLKELERİNE DÖNMELERİ GEREKİYOR'Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te barınan Suriyeli sığınmacıların da fazlalığına dikkat çekerek, Suriyelilerin evlerine dönmeleri gerektiğini belirtti. Suriye'de uzun zamandır çatışmasızlığın hakim olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Gazi kentimizdeyiz, tarih kokan bir kentte, bağımsızlık savaşının verildiği bir kentteyiz ve Suriyeli misafirlerimiz var. Elbette ki Suriye'deki iç çatışmadan kaçan ve ülkemize sığınan Suriyelilere kucak açtık. Ama Suriyeli kardeşlerimizin, uzun bir süredir çatışma ortamı yok Suriye'de, neredeyse bitti. Artık bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmeleri lazım. 30 milyar dolar onlar için para harcandı, helal olsun. Bu ülkenin, fakiri, fukarası, zengini herkes bir şekilde buna katkı verdi. Kendi ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Ama biz CHP olarak Ortadoğu'yu aynı zamanda bir barış iklimine dönüştürmek istiyoruz. Bunun için kendi seçim bildirgemizde, bir teşkilat kuracağız ve bunun sözünü verdik ve bunu gerçekleştireceğiz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Bu teşkilatın kurucuları olan 4 ülke, söz konusu Türkiye, İran, Suriye ve Irak. 4 ülke bir araya geleceğiz ve bu teşkilatı kuracağız."Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI