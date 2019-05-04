Kılıçdaroğlu: Suriye ve Hakkari'den gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye ve Hakkari’den gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. YPG/PKK'lı teröristlerin alçakça saldırıları sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan...
04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye ve Hakkari’den gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. YPG/PKK'lı teröristlerin alçakça saldırıları sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
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