ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyenler üzerinden hükümeti eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "İhraç edilen akademisyenlere tepki gelince listede yanlışlık olabilir diyen, sürekli yanıldığını ifade eden bir hükümet ülke yönetemez" dedi.
Kılıçdaroğlu: Sürekli yanıldığını ifade eden bir hükümet ülke yönetemez
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyenler üzerinden hükümeti eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım...
10 Şubat 2017 Cuma 15:24
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