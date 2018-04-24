CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen milletvekillerine yönelik eleştirilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Sen kumpas yapacaksın, ben gözlerimi kapatacağım. Yemezler. Demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Bu nedenle 15 arkadaşımıza görev verdik, 15 arkadaşımızı da gözlerinden öpüyorum" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın iktidar kanadında rahatsızlığa neden olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Dün 23 Nisan’da konuşmamı yaparken, İktidar kanadından rahatsızlık duyuldu. Neden duyuldu ben biliyorum. Ben Meclisi savunuyorum, onlar tek adamı savunuyorlar. Ben ‘Gazi Meclis’ diyorum, onlar ‘aksak Meclis’ diyorlar. 15 Temmuz darbe girişimine karşı nasıl tavır aldıysak, 20 Temmuz' a da öyle alacağız. Önünüzde seçimler var. Bu kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır seçimidir. Benim derdim Türkiye, vatanım, bayrağım. Herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum. Geniş bir ittifakı sağlamak zorundayız biz. Herkes parlamentoda bir şekilde yerini almalıdır. Devleti kirlettiler, adalet yok devlette. Ömür boyu müebbet hapis verilen erlerin aileleri var. Devleti, adaleti kirlettiler. Biz önce 301'i aşacağız, sonra yüzde 60 ile cumhurbaşkanlığını alacağız. Haziran ayında hepimize görev düşüyor. ‘Tatile gidelim’ gibi lüksümüz yok. Ülkeyi seven herkes sandığa gidecek büyük onur ve gururla. Haziran ayı bir bayram ayı olacaktır. Beklentilerimizin gerçekleşeceği aydır. Diktatörleri yolcu edip demokrasiyi getireceğimiz aydır."'KARŞIMA ÇIK, KİM KİME AĞZININ PAYINI VERİYOR GÖSTEREYİM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 23 Nisan'da Meclis'teki konuşmasına yönelik açıklamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu "Konuşmamdan rahatsız oldular. Grup başkanvekilimiz cevap verdi. Yukarıda oturan Bay Recep, alınganlık göstermiş. 'Yukarıda değildim, aşağıda olsaydım sadece ağzının payını değil, dersin büyüğünü verirdim' diyor. Sen zaten oraya layık değilsin ki, senin yerin aşağı, aşağı geleceksin aşağı. Niye karşıma çıkmıyorsun, çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş, ben 80 milyona göstereyim."'SEN TARİH BİLMİYORSAN BEN NE YAPAM?'Geçen hafta sonu Silifke'de yapılan Yörük Türkmen Çalıştayı'na katıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki eleştirisine şu yanıtı verdi:"Yörük Türkmen Çalıştayı vardı Silifke’de hafta sonu. Bay Recep diyor ki 'gitti konuştu, diyor ki Yörüklere, Türkmenlere zulüm yapılmış.' Evet yapıldı. Sen tarih bilmiyorsan, ben ne yapayım. Sana tarih kitabı göndereyim, oku o zaman. Bolu Beyi zulmetmeseydi, Köroğlu çıkar mıydı? Yörüklere söz verdim. Yörük Efe nasıl çalışıyorsa, ben de öyle çalışacağım sizin için. Dadaloğlu nasıl boyun eğmediyse padişaha, ben de öyle yapacağım."'GÖREVLENDİRDİĞİMİZ 15 ARKADAŞIMIZIN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM'CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen milletvekillerine yönelik eleştiriler için Kılıçdaroğlu şunları söyledi:"15 milletvekili arkadaşımız İYİ Partiye geçti. Vay efendim nasıl yaparsın dediler. Kümeste yakalanan tilki gibi hep beraber saldırıyorlar. Niçin, ben senin kumpasını bozacağım arkadaş. Sen kumpas yapacaksın, ben gözlerimi kapatacağım. Yemezler, demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Bütün ayarları bozuldu. Ne söyleyeceklerini bilemiyorlar. Bu kararı niye aldık. Beyefendi unutmuş herhalde. 'Muhtar olamazsın diyorlardı ama Cumhurbaşkanı oldum' diyor. Sana o yolu CHP açtı. Seni sevdiği için mi hayır, demokrasiyi sevdiği için. Bu nedenle 15 arkadaşımıza görev verdik, 15 arkadaşımızı gözlerinden öpüyorum. Bu ülkenin bütün liberal, ülkücü, muhafazakâr, sosyal demokratlarına sesleniyorum. Gelin yeniden cumhuriyeti inşa edelim, birlikte olalım, birlikte mücadele edelim. Vatanımızın güzelliğini ve özgürlüğünü bütün dünyaya duyurmalıyız. Toplumda büyük bir sevinç, beklenti oluştu, 15 arkadaşımızı görevlendirdik ama, birilerinin rengi attı, benzi soldu."

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