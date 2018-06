Kılıçdaroğlu: Saray kölesi olan biri, yargıç koltuğunda oturamaz (2)

'MALİ POLİTİKANIN DEĞİŞMESİ LAZIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen toplantıda, esnaf odaları ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan katılımcıların sorularını yanıtladı. CHP'li İzmir milletvekillerinin de katıldığı toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, parti olarak 'beton' ve 'israf' ekonomisinden değil; 'üretim' ekonomisinden yana olduklarını söyledi. Üretim için iş dünyasının önünü açacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İlk mali af çıktığında 2002'ydi sanırım. 'Avrupa'ya sorun, orada kaç yıl önce çıktı' dedim. Aradılar, bulamadılar; ama bizde her yıl mali af çıkar. Ödememe kültürü üzerine inşa edilen mali politikanın değişmesi lazım. Ekonomi tehditle şantajla çözülecek bir şey değil. Ekonomik çözümlerle hayata geçirilmesi lazım. Ceza kanunu ile değil, ekonominin kabul ettiği evrensel düzenlemelerle çözebilirsiniz" dedi.

CHP'nin projelerini de açıklayan Kılıçdaroğlu, "Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. KOBİ'ler, ara eleman sıkıntısı çektiğini söylüyor. Yapacağımız ilk işlerden biri meslek sınıflandırmasını sağlıklı şekilde hayata geçirmek. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. 6 yıl olacak liselerde, ilk 3 yıl yatılı okuyacaklar. 3. sınıftan itibaren hangi alanda eğitim görüyorsa o alanda fabrikada staj yapacak" diye konuştu.

'HÜKÜMETTEN DAHA BÜYÜK YATIRIMI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPTI'

Vergide büyük rakamların tahsil edilemediğini kaydeden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu konuda affın çözüm olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bütün organize sanayi bölgelerinde ya da KOBİ'ler borçları olmadığı takdirde ödedikleri vergi ve sigorta primi kadar bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz. Devlet tahsilat peşinde koşmayacak, ceza yazmayacak, tehdit etmeyecek, şantaj uygulamayacak. Bunun zarar edeni yok. Devlet, KOBİ, işçi karlı. Aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle de mücadele etmenin yoludur. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Gelişen teknolojiye en hızlı ayak uyduranlar ise KOBİ'lerdir. KOBİ'ler üzerinde önemle duruyoruz. İzmir'in başkent olacak çok şeyi var. Bütün Ege'nin bir anlamda at başı. Hak ettiği kadar hükümetten destek almış değildir. Hükümetten daha büyük yatırımı İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmıştır. Belediyenin uluslararası kredi notu A'dır. Böyle bir belediye başkanına sahip olduğunuz için sizi kutluyorum."

CHP'nin, üretim ekonomisi konusunda projelerinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biz, 'üretim' diyoruz. Her anlamda üretmek. Üretim ekonomimizi öncelememiz lazım. Ürettiğimiz zaman faizler düşer, işsizlik düşer, ihracat artar. Neyi üreteceğiz? Katma değeri yüksek ürün üretemezsek belli ülkelerin ürettiği katma değeri yüksek ürünü tüketen ülke oluruz. Katma değeri yüksek ürün üretmenin yolu, üniversitelerin bilgi üretmesinden geçiyor" dedi.

'ANCAK DARBE DÖNEMLERİNDE YAŞANIR'

Üniversitelerde her türlü düşüncenin tartışılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "'Barış bildirisi'ne imza attı, kapı dışına koyalım'. Dünyada böyle bir örnek yok; ancak darbe dönemlerinde yaşanır. İstediğiniz kadar 'Demokrasi var' deyin, tüm anayasa hukukçuları 'Türkiye'de demokrasi yok' diyor. Nokta" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler hakkında değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Eğer Muharrem İnce cumhurbaşkanı olur ve parlamentoda çoğunluğu sağlarsak Avrupa Birliği ile uyum yasalarının tamamı yeni fasıl açılması beklenmeden parlamentodan çıkacak. Bunu önerdim. Niye 'Avrupa Birliği dayattıktan sonra yapıyoruz?' dedim. Oturalım, demokrasi standartlarını kendimiz hayata geçirelim, sonra dönüp 'Sende ne kadar demokrasi varsa bizde de o kadar var' diyelim. Bunu yapmaya kararlıyız. Ülkemiz insanı üçüncü sınıf demokrasiye layık değil."

İktidarın ve onun düşüncesinin esnafı korumadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Esnaf şikayet ediyor da sonra gidip, oy veriyorsunuz sonra da ağlıyorsunuz. Ağlamaya hakkınız yok. 'Esnaf Bakanlığı' kuracağız. Bütün sorunları da çözümü de biliyoruz. Elinizi vicdanınıza koyup, öyle gidin sandığa" dedi.

'DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEMİN İNŞASI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE OLACAK'

Konuşmasında sık sık CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerinden örnek veren Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce'nin de dediği gibi restorasyon dönemine ihtiyacımız var. Demokratik parlamenter sistemin inşası bir anayasa değişikliği ile olacak. Bunu yangından mal kaçırır gibi değil, belki de ilk defa tüm sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, siyasi partiler ve meslek kuruluşların katılımı ile demokratik anayasayı yeniden yapabiliriz. 'Millet ittifakı' olarak bunun ön çalışmasını yaptık anayasa değişikliği konusunda. Erken seçim gündeme geldiği için ön çalışmayı biraz öteledik" diye konuştu.

'MACERACI DIŞ POLİTİKA TÜRKİYE'Yİ PERİŞAN ETTİ'

Konuşmasında Orta Doğu'da yaşanan sorunlara da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı'nı kuracağız. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda ilk işi İran, Irak ve Suriye devlet başkanlarını ziyaret etmek. Oturup, konuşalım. Orta Doğu'yu kavga ve terör alanı değil barış havzasına çevirebiliriz. Bu konuda olağanüstü çaba sarf edilecek. İlk kez bir siyasi parti tarihinde dış politika ile ilgili proje üretti. Dış politika millidir. İktidarı ve muhalefeti olmaz. Ancak 7- 8 yıldır dış politika milli olmaktan çıktı, maceracı dış politika Türkiye'yi perişan etti. Emin olun Orta Doğu'nun inşasını biz yapacağız. Londra'ya gidip, para dilenmeyeceğiz" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, imar barışı düzenlemesiyle ilgili soru üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında 'şaibe' iddiaları olduğunu öne sürerek, iktidara gelmeleri durumunda bu bakanlığı kapatacaklarını söyledi. Katılımcılardan 24 Haziran'da sandığa gitmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yalnızca siz değil, yanınızda çalışanları da sandığa götürün. Onların da oylarına ihtiyacımız var. Eğer huzur içerisinde üretim yapmak istiyorsanız doğrudan yabancı sermeye ülkeye gelsin, herkesin can ve mal güvenliği olsun istiyorsanız CHP'yi destekleyeceksiniz. 16 yıla ihtiyacımız yok. 5 yılda Türkiye farklı bir Türkiye olacak. Türkiye bölgesinin yıldızı olacak, üretim konusunda ciddi bir patlama yapacağız."

