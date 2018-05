Kılıçdaroğlu: Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de sanayicilerle yaptığı toplantıda, "Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir. Sanayiciyi ekonominin kamu görevlisi olarak görürüz biz" dedi.CHP Lideri Kılıçdaroğlu, karayoluyla Ankara'dan Eskişehir'e geldi. Kılıçdaroğlu, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel'in de bulunduğu çok sayıda partili tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişindeki polis kontrol noktasında karşılandı. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra OSB'de bulunan Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, burada sanayicilerle bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, sanayiciler için şunları söyledi:"Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir. Yani sanayici, kendisini aşan bir insandır. Üretime girdiyse üretiyorsa sanayici, bir süre sonra kendisi için değil; ülkesi için üretmeye başlar. Dolayısıyla sanayiciyi ekonominin kamu görevlisi olarak görürüz biz. Çünkü sanayici üretir, uluslararası alanda rekabet eder, sanayici yaşamak ister, daha fazla vergi ödeyip, toplumun saygın kişisi olmak ister. Sanayicinin böyle bir özelliği vardır. O açıdan emek harcayan, Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunan, ürettiği ürünleri dünyanın dört bir köşesine gönderen sanayicilere dünyanın her tarafında saygı duyulur. O saygı duyan insanlardan birisi de benim."'EKONOMİNİN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR'Türkiye ekonomisinin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bu büyük değişim ve dönüşümü yakalayamazsak geçmiş olsun hepimize. Bu gerçeği de önümüze koyalım. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Cumhuriyet kurulduğunda toplu iğne üretecek fabrika yoktu, bez üretecek fabrika yoktu. Cumhuriyet devrimi ile biz sanayiyi yakalamaya çalıştık. Fabrikalar kurduk. 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atıldı. Hiç kimse bu gerçeği unutmasın. 1940'lı yıllarda Türkiye uçak ihraç eden ülkeydi. Kendi silahımızı yaptık. Osmanlı'nın parasını basacak mili bankası yoktu. Türkiye Cumhuriyeti ilk defa 1930 yılında Merkez Bankası'nı kurarak, kendi parasını bastı. Cumhuriyetin kurucu değerleri çok önemlidir" diye konuştu.Yargı bağımsızlığının ve medya özgürlüğünün de önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, sanayicilerin katma değeri yüksek ürünler üretmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Eğer biz teknolojiyi kaçırırsak dijital dünyayı kaçırırsak 21'inci yüzyılda geriye düşmüş oluruz. Osmanlı, sanayi devrimini kaçırdı; bizim teknoloji devrimini kaçırmamamız lazım. Bilgi dünyasını kaçırmamamız lazım. Bunun mücadelesini vermemiz lazım" dedi.'TÜRKİYE DOLARA BOĞULUR'Sağ ve sol kavramlar konusunda görüşlerini açıklayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 17'nci yüzyılın kavramlarıyla 21'inci yüzyılın sorunlarının çözülemeyeceğini söyledi. 15 bin doları yakalamanın, 5 yıl içinde sıradan bir olay olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"Ekonomide kriz ya da ekonomide sorun var. 'Gelirseniz büyük bir borç var'. Evet, bunları bilmez miyim? Biz biliyoruz. Aşabilir miyiz? Çok rahat aşabiliriz. Nasıl yapacağız? Eğer siz bütün komşularınızla barışık olursanız bu sorunu çok rahat aşarsınız. Söyledik. Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı kuracağız. Kim? Türkiye İran, Suriye, Irak. 4 devlet bir araya geleceğiz. Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı'nı kuracağız. Kısa adını da koyduk, OBİT. OBİT ne yapacak? 'Kardeşim niye kavga ediyoruz biz?' Bu saydığım 4 devlet, aynı zamanda akraba devletler. Emin olun, Türkiye dolara boğulur."'AB İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTİRİZ'Türkiye'de demokrasi olduğunda yatırım ve çalışma ortamının da yaratılacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Dış politikada da barışı sağladığınız andan itibaren tüm dünyaya açılabilirsiniz. Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltiriz. Geldiğimiz nokta şu. Avrupa Birliği bize fasıl açsın, biz o faslı yapalım. Bize dayatsın, dayattıktan sonra yapalım? Niye biz kendimiz yapmıyoruz? İlla birisinin fasıl açması mı lazım? AB süreci önemli demokrasi açısından, uygarlıkla buluşma açısından önemlidir" diye konuştu.Teröre karşı oldukları belirten Kılıçdaroğlu, "FETÖ ile bir mücadele verildiğine inanmıyorum. Parası olan, arkası olan çıkıyor; gariban içeride. 33 ere 7 kez ömür boyu hapis cezası veriyor. Erin ne günahı var? Komutanlarını serbest bırakıyorsunuz. FETÖ ile mücadele bu mudur? Parayı bastıran, arkası olan dışarı çıkıyor; gariban içeride kalıyor" dedi.Vergi reformu ve kayıt dışı konularına da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"Biz bir politika önerdik. 8- 9 kez Af Kanunu çıktı veya bir Af Kanunu çıkacak nasılsa niye ödeyeyim; diyorlar. Batıda böyle af yoktur. Biz şunu önerdik. Vergi ve sigorta borcu olamamak kaydıyla 1 yıl vadeli 0 faizli kredi açacağız. Bu ne demek? Sanayici üretir, daha fazla işçi çalıştırır, vergi borcunu zamanında öder. Bu projede herkes kazançlı olacak."'MİTİNGE GELMİYORSUNUZ'24 Haziran seçimlerine de değinen Kılıçdaroğlu, sanayicilere yönelik şunları söyledi:"Önümüzde hepimizin sorumluluğunu taşıdığımız bir alan var. 24 Haziran. Sizden tek isteğim şu. Sandığa giderken düşünerek gidin, ülkenin geleceğini düşünün. Hepimizin sorumluluğu var. Ben dilimin döndüğü kadar anlatıyorum. Neden bunları bir miting yapıp anlatamıyorum? O mitinge sizler gelmiyorsunuz. Gelmemekte belki haklısınız. İşiniz var, gücünüz var; ama bizim oturup dertleşmemiz lazım. Türkiye'nin geleceği konusunda oturup, dertleşmemiz lazım. 'CHP statükocu parti'. Doğrudur, bir dönem statükocu partiydi. Son 6- 7 yılda en değişimi yaşayan parti CHP'dir."Sanayicilerin beklediği ara elemanı OSB'lere kuracakları teknoloji liseleriyle karşılayacaklarını belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Biz sizin beklediğiniz ara elemanı yetiştirmek için teknoloji liseler kuracağız. En az 6 yıllık olacak, OSB'lerde olacak. 3'üncü sınıftan itibaren alanında staj görecek, okuldan mezun olduğunda işi hazır olacak. Bu teknoloji liseleri yatılı olacak. Hiçbir zaman ailelere yük olmayacak. OSB ile Milli Eğitim Bakanlığı müşterek olacak" diye konuştu.ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI'NA ZİYARETCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Sanayi Odası'ndan sonra Eskişehir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "1920'lerde Türkiye bir tarım ülkesiydi. İhracat ürünleri karşısında tarım ürünleri vardı. İlk 4 maddeyi tarım ürünleri oluştururdu. Tarım dünyanın bütün ülkelerinde stratejik bir alandır. Bu ülkede yaşayan insanların beslenmesi lazım. Bizi besleyecek alanda bizim topraklarımız ve bu toprakların son derece iyi bir planla ekilmesi, biçilmesi, üretilmesi, eken biçen ve üretenin de kazanması gereken bir planlama yapmak zorundayız. Bu çerçevede hareket ettiğimiz zaman herkesin kazandığı bir tarım dünyasını inşa etmiş oluruz" dedi.'TÜRKİYE TARIMDAN ÇEKİLMELİ NASİHATLERİ YAPILMIŞTIR'Çiftçinin ürettiği ürünü uzun süre bekletme şansının olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Çiftçinin bekleme gücü yoktur. O zaman nasıl yapacağız? Cumhuriyeti kuranlar bunu yapmışlar, dünyada örnekleri var. Toprak Mahsulleri Ofisi kurmuşlar. Niçin? Çiftçi üretecek hale getirip, devlete satacak. Alan belli, faaliyet belli; kar belli mi? Belli. Fiskobirlik fındık üretecek, Çaykur çay üretecek. Bunlar cumhuriyetin kurumlarıdır ve çiftçi böylece korunmuş olur. Ama sonraları 'Ne gerek var Fiskobirlik'e' denilmiştir. 'Ne gerek var Çaykur'a' denilmiştir. 'Türkiye tarımdan çekilmeli' nasihatleri yapılmıştır. Şeker pancarı niye üretiyorsunuz? 'Bak nişasta bazlı şeker üretiyoruz biz, maliyeti daha düşük. Üstelik hiç kimsenin yorulmasına da gerek yok. Biz bunu yapalım size satalım' demişlerdir" diye konuştu.'TÜRKİYE'DEN 10 KAT TARIM ÜRÜNÜ İHRAÇ EDİYOR'Hollanda'nın, tarım ürünleri ihracatının 185 milyar dolar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Konya'dan küçük bir Hollanda devleti nasıl oluyor da Türkiye'nin en az 10 kat daha fazla tarım ürünü ihraç ediyor? 185 milyar dolar bildiğim kadarıyla Hollanda'nın tarım ürünü ihracatı. Nasıl oluyor da Konya'dan küçük bir devlet bu kadar tarım ürünü ihraç ediyor? Devasa bir Türkiye bırakın kendisini beslemeyi dışarıdan buğday alıyor, nohut alıyor, arpa alıyor, mercimek alıyor, bakla alıyor, her şeyi alıyor, saman da alıyor, canlı hayvan alıyor, et alıyor. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Demek bir şeyler yanlış yapılıyor. Şu anda tarım, egemen güçlerin kontrolü altında. Tarım Bakanlığı'nın görevi nedir? Tarım arazilerini korumaktır. Oralarda verimli üretimin olmasını sağlamaktır. Peki bir Tarım Bakanlığı düşünün, Eskişehir'in Alpu Ovası ile ilgili karar alıyor. 'Bu arazide fabrika yapılabilir' diyor. Türkiye'nin en verimli arazisi. 'Santral yapacağım buraya' diyor. Yönetmeliği değiştiriyor. Tarım Bakanlığı, tarımı yok etmek için çalışıyor. Sorunumuz da zaten buradan kaynaklanıyor. Çiftçi üretmediği takdirde 81 milyonu nasıl besleyeceksiniz. Canlı hayvan. Bir dönem Türkiye, Ortadoğu'yu beslerdi. Ortadoğu'yu besleyen Türkiye'ye ne oldu?"'PLANLAMA YOK'İktidara geldikleri takdirde çiftçinin faiz borcunu sileceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Neden Türkiye tarımda bu hale geldi? Çünkü planlama yok. Herkesin kazanacağı planlama yapacağız. Herkes üretecek, herkes kazanacak. Tarım artık eski tarım değil. Tarımın da artık teknoloji ile tanışması lazım. Yeni teknoloji tarım liseleri kurmak zorundayız. Fiskobirlik'i yeniden canlandıracağız, TARİŞ'i, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni, Çukobirlik'i, Çaykur'u yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Çiftçiyi gerçekten bu milletin efendisi haline getirmek zorundayız" dedi.'BİZİM MUHARREM İNCE BİNDİ TRAKTÖRE, BENZİN İSTASYONUNA GİTTİ'Avrupa'nın tarımda en temiz topraklarının Türkiye'de olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"Bu coğrafyanın değerini bilmiyoruz. Bu kadar temiz toprakları kullanmasını bilmiyoruz. Üretmesini bilmiyoruz ve satmasını bilmiyoruz. Tarımla sanayiyi buluşturmak zorundasınız. Tarım ile sanayi buluşursa verim yüksek ürüne dönüşür. Daha fazla kar elde ederiz. Daha fazla gelir elde ederiz. Herkes kazanır. Bunları yeteri kadar gerçekleştiremiyoruz. Mazotu 3 TL'den vereceğiz. Kıyamet koparttı 'Vay nasıl verirsiniz?'. '2,5 liradan veriyor' dedi Tarım Bakanı. Sağ olsun bizim Muharrem İnce, bindi traktöre, benzin istasyonuna gitti. Tarım Bakanı'nın çiftçiye mazotun kaçtan satıldığından haberi yok. Deniyor ki 'Köprü yaptık, yol yaptık'. Dünyanın hiçbir başbakanı 'Ben köprü yaptım, yol yaptım' diye övünmez; bu ayıp sayılır. Zaten köprü, yol yapmak zorundasınız. Yol yapmayan, köprü yapmayan bana bir tane hükümet gösterin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı'na, Fransa Tarım Bakanı; bizim tarım bakanı Fransa tarımına yaptığı katkılardan dolayı şövalye nişanı verdi. Daha ne söyleyeyim ben."'135 FABRİKA KURACAĞIZ'Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine 135 fabrika kuracaklarını vurgulayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Sandığa düşünerek, gidin. Bu treni kaçıramayız. Dijital dünyayı kaçırırsanız her şeyi kaçırırsınız. Hepimiz sandığa gideceğiz, Türkiye'nin geleceği için oy kullanacağız. Söz verdik, şeker fabrikalarının tamamını geri alacağız. Doğu, Güneydoğu'da 135 fabrika kuracağız; devlet kuracak. Terörü nasıl bitireceksiniz? Aç adamların gezdiği bir Türkiye'de barışı nasıl sağlayacaksınız? Huzuru nasıl sağlayacaksınız? Herkesin karnının doyması lazım. Herkesin iş, aş sahibi olması lazım. Herkesin güler yüzlü olması lazım. Kimlik siyaseti, inanç, yaşam tarzı siyaseti olmaması lazım" diye konuştu.İYİ PARTİ'YE ZİYARETEskişehir'de, Sanayi Odası ile Ticaret Odası'nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İl Başkanlığı'na da ziyarette bulundu.Eskişehir Ticaret Odası çıkışında aynı binada bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir süre İl Başkanı Ramiz Tunca ve milletvekili 1'inci sıra adayı Aslan Kabukçuoğlu ile sohbet etti. Tunca'nın "Amacımız iktidarı devirmek" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Devirmek değil, Türkiye'yi aydınlığa kavuşturmak. Hep birlikte, huzur içinde bir Türkiye'de yaşamak" diye konuştu.Basın mensupları fotoğraf ve görüntü aldıktan sonra Kılıçdaroğlu ile Tunca ve Kabukçuoğlu, sohbetlerine bir süre daha devam etti.'SİYASETÇİYE DUYULAN GÜVEN YERLERDE SÜRÜNÜYOR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir Ticaret Borsası ziyaretinin ardından Eskişehir Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Burada da konuşan Kılıçdaroğlu erken seçime neden gidildiği konusunda şunları söyledi:"Seçim zamanında yapılabilirdi. Demek ki bir sorun var ortada. Ya toplumun, ya parlamentonun veya şu veya bu şekilde ekonomi dünyasının ya da siyaset dünyasının içine sindiremediği bir olay var. Bir sorunumuz var yani. Dediler ki biz erken seçim istiyoruz. Bütün bu koşullara rağmen erken seçim isteniyorsa o zaman hepimizin düşünmesi gereken bir şey var. Neden erken seçim isteniyor. Neden? Bir başka şey daha var., Hükümet olanlar şunu şunu yapacağız ama 24 Haziran'dan sonra. Hani muhalefet bunu diyebilir 24 Haziran'dan sonra şunları yapacağım. İyi de iktidar niye bunu söylüyor bunu anlayamadım. Kararname çıkarma yetkiniz var, parlamentoda çoğunluğunuz da var. Bunları 24'ünden sonra yapacağız. İyi de niye şimdi yapmıyorsunuz? Beni endişelendiren şu; siyaset kurumu toplumu kandırmaya başlarsa güven kaybeder. Ve Türkiye'nin geldiği nokta da biraz acı olacak ama maalesef bu. Siyaset kurumu toplumun gözünde büyük ölçüde güven kaybetmiş durumda. Siyasetçiye duyulan güven neredeyse yerlerde sürünüyor. Nedeni de şu: söylemle eylem arasında derin farklılık. Söylediği ile yaptığı arasında derin bir farklılık var. Dolayısıyla siyaset kurumuna olan güven büyük ölçüde sarsılıyor. "'TÜRK LİRASI GÜNEŞ GÖRMÜŞ KAR GİBİ ERİYOR'Kendilerinin özgürlüğü ve demokrasiyi savunduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, bunun iş dünyası için de önemli olduğunu kaydetti. Türkiye'nin dünyada en yüksek faizle borçlanan ülke olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:"Ekonomide geldiğimiz nokta iç açıcı değil. Türk Lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Değerini kaybediyor. Dünyada en çok değer kaybına uğrayın Türk Lirası. Ve 16 yıldan sonra geldiğimiz şu noktaya bakınız. Dünyada en yüksek faizle borçlanan ülke Türkiye. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Bir yerde hatanız var. Bu hatayı hepimizin görmezi ve düzeltilmesi lazım."'AZİZ SANCAR TÜRKİYE'DE ÇALIŞMALI'Türkiye'nin bölgesinin lideri olmak zorun olduğunu da söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bölgesinin derken sadece Ortadoğu'yu kast etmiyorum. Kafkasların da Balkanların da lideri olmak zorundadır. Türkiye'nin bu potansiyeli vardır. Türkiye beyin göçünü tersine çevirmek zorundadır. Bizim insanımız geleceklerini batıda değil bu ülkede aramalıdırlar. Gençlerimiz geleceklerini başka ülkelerde değil bu ülkede yakalamalılar ve aramalılar. Aziz Sancar Amerika'da değil Türkiye'ye gelmeli üretmeli, Türkiye'de çalışmalı. Bilime sırtımıza dönemeyiz. Bilime sırtını dönen toplumlar hep geri kalmışlardır" ifadelerini kullandı.BETON EKONOMİSİTürkiye'nin artık üetim ekonomisine yönelmesi gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomide geldik bir yere takıldık kaldık. 16 yıldır yürüttüğümüz tek ekonomi var, beton ekonomisi. Bol miktarda inşaat yaptık. İnşaat bitiyor adamlar işsiz. Artık üretim ekonomisi, üretmek zorundayız. Katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Biz bütün kadrolarımızla hazırız. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hangi alanda en iyi yetişmiş insan varsa o insanlarla beraber çalışıyoruz. Takım tutar gibi siyasi parti tutmasın kimse. Herkes oturup düşünmeli, Türkiye'nin geleceğini düşünmeli, çocuklarımızın geleceğini düşünmeli" diye konuştu.Kılıçdaroğlu daha sonra Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.İFTAR YEMEĞİNE KATILDICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anemon Otel'de şehit aileleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileriyle iftar yemeği yedi. Kılıçdaroğlu iftar öncesi yaptığı konuşmada huzur istediklerini söyleyerek, "ülkemizde fakirlik olmasın, fukaralık olmasın, işsizlik olmasın istiyoruz. Dünyanın en güzel ülkesindeyiz. Zaman zaman gerginlikler yaşıyoruz. Zaman zaman kavgalar ediyoruz. Bunları aşmak zorundayız. Bunları aşmak hepimizin ortak görevidir" dedi.MUHTARLAR İÇİN KANUN TEKLİFİMuhtarlar için bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Neden, biliyor musunuz? Sevgili muhtar arkadaşlarım bu topraklarda yapılan ilk seçim Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir muhtarlık seçimidir. Tarihi de 1833'dür. O nedenle muhtarlığı kurumsallaştırmamız lazım. Muhtarın bütçesinin olması lazım. Bu çerçevede bir kanun teklifi hazırladık. O kanun teklifini muhtar arkadaşlarımızla beraber hazırladık. İnşallah kısa süre içinde yasalaşır ve muhtarların da bağımsız bir kanunu olmuş olur" diye konuştu.'ŞEHİT VE GAZİLER ARASINDA AYRIM OLMAZ'Gaziler ve şehitler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:"Beni en çok üzen, derinden yaralayan bir olay var şehitler ve gaziler arasında ayrım. Şehit ve gaziler arasında ayrım olmaz. Gazi bizim gazimizdir, şehit de bizim şehidimizdir. Hangi görüşten kimlikten inançtan olursu olsun bütün şehitleri baş tacı yapmak zorundayız, bütün gazileri toplumun önüne çıkarmak zorundayız. Ayrımcılık olmaz. Ayrımcılık bir toplumu böler, kavganın, kinin tohumlarını eker. Eğer bir şehidimiz varsa o hepimizin ortak şehididir. O şehitler hayatlarını verdiler, canlarını verdiler niçin? Biz evimizde rahat uyuyalım diye, toprağımız bölünmesin diye, kavga etmeyelim diye, ülkemize düşman girmesin diye, ülkemizde nifak tohumları olmasın diye hayatlarını verdiler. Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık olmamalı."'ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 200 LİRA OLMALI'Aile sigortası istediklerini de belirten Kılıçdaroğlu, "Her ailenin sigortası olsun ve her ailenin bir geliri olsun. Yoksulların olduğu toplumda huzur olmaz. Bugün 1 milyon 644 emekli 1500 liranın altında para alıyor kimisi 700 lira kimisi 800 lira alıyor. en az emekli aylığının 1500 lira olması lazım. 700 lira ile bir hayat devam etmez. Asgari ücret 2 bin 200 lira net olmalı" dedi.Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün çeşitli şampiyonalarda dereceye giren engelli sporcularına birer altın verdi.6 ÇOCUKLU AİLEYİ ZİYARET ETTİCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir Anemon Otel'deki iftar yemeğinin ardından Ertuğrulgazi Mahallesi'nde oturan 6 çocuklu Sarıtaş ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir süre önce bekçilik yaptığı villanın satılması nedeniyle işsiz kaldığı belirtilen 52 yaşındaki Ramazan Sarıtaş ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun Sarıtaş ailesinin ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de eşlik etti. Kılıçdaroğlu bir saat Sarıtaş ailesinin evinde kaldıktan sonra evin karşısında kahveye giderek burada vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu daha sonra karayoluyla Ankara'ya gitmek üzere Eskişehir'den ayrıldı.