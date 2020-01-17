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Kılıçdaroğlu: Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim
POLİTİKA 17.01.2020, 23:26
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim'' dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümü nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, ''Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum'' ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümü nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, ''Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum'' ifadelerini kullandı.
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