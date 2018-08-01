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Kılıçdaroğlu: PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari Yüksekova'da, asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın, PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesiyle...

Kılıçdaroğlu: PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari Yüksekova'da, asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın, PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili "PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin önceki dönem milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılmak üzere Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'nda gazetecilere kısa açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönen Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum" diye konuştu.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, partili muhaliflerin olağanüstü kurultay için topladığı imzalarla ilgili sorusu üzerine ise "O ayrı, onlara girmeyelim" dedi. 

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