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Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul 2. Bölge il başkanları toplantısına katıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul 2. bölge genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. CHP lideri bugünü İstanbul'da geçirdi. Referandum süreci öncesi...

Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul 2. Bölge il başkanları toplantısına katıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul 2. bölge genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. CHP lideri bugünü İstanbul'da geçirdi. Referandum süreci öncesi bazı sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile görüşen Kılıçdaroğlu, son olarak partisinin İstanbul 2. bölge il başkanları toplantısına katıldı. Tim Maslak Show Center'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'ya hareket etmek üzere buradan ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

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