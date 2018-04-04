Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri aracına alarak kampüse kadar bıraktı

ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı. Öğrenciler araç içinde Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
(FOTOĞRAFLAR)
ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı. Öğrenciler araç içinde Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. (FOTOĞRAFLAR)
04 Nisan 2018 Çarşamba 18:08
ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı. Öğrenciler araç içinde Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
(FOTOĞRAFLAR)
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