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Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhuriyet Halk partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı Cumhuriyet Bayramı Mesajında "Millet egemenliğinin yegâne yönetim biçimi olan Cumhuriyetimiz’in 98’inci yaşı kutlu olsun" dedi.

POLİTİKA 28.10.2021, 20:00 Murat Aydın
Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı düzenlenen çeşitli etkinlikler çerçevesinde tüm yurtta coşku ile kutlanıyor.  Cumhuriyet kutlamaları devam ederken siyasi liderler de Cumhuriyet Bayramı Mesajı yayınladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı Cumhuriyet Bayramı Mesajında Cumhuriyetin önemini vurgularken, "Millet egemenliğinin yegâne yönetim biçimi olan Cumhuriyetimiz’in 98’inci yaşı kutlu olsun.. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin, binbir emek ve fedakârlık ile kurduğu Cumhuriyet, “Bilhassa kimsesizlerin kimsesi” olmak üzere inşa edilmiş, egemen güçlere karşı kazanılan zaferlerin ardından, milletimizin hiçbir ferdi öksüz kalmamıştır." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nen mesajı şöyle: 
Millet egemenliğinin yegâne yönetim biçimi olan Cumhuriyetimiz’in 98’inci yaşı kutlu olsun.. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin, binbir emek ve fedakârlık ile kurduğu Cumhuriyet, “Bilhassa kimsesizlerin kimsesi” olmak üzere inşa edilmiş, egemen güçlere karşı kazanılan zaferlerin ardından, milletimizin hiçbir ferdi öksüz kalmamıştır.

Günümüzde, ekonomik ve siyasi bir buhranın içerisinde bulunan ülkemizin, yine aynı ilkeye, sıkı sıkıya bağlanması şarttır. Milletimizin kara kışı atlatabilmesi için, Cumhuriyet’in en temel değerlerinden biri olan ‘Sosyal Devlet’e ihtiyaç ne kadar fazla ise, mevcut iktidarın uygulama ihtimali de o kadar azdır. Bu nedenle, kalbinde millet ve Cumhuriyet sevdası taşıyan bizlerin ilk hedefi, aç ve açıkta tek bir kişi kalmayacak şekilde halkımızı kucaklayarak, kara kışı atlatmaktır. Ardından yapılacak ilk seçimde millet iradesi tecelli edecek, Cumhuriyet, “Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” ilkesi temelinde, tüm kurumları ile tesis edilecek. İşte o büyük gün geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandıracağız. Milletimize söz verdik, başaracağız!
Bu duygu ve inançla 98’inci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı Önderleri ve şehitlerini, terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.

#kemal kılıçdaroğlu #CHP #Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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