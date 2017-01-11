Kılıçdaroğlu'nun Atatürk konulu animasyonu sosyal medyada patladı

CHP, Türkiye'de anayasa değişikliği tartışmaları sürerken, Atatürk konulu animasyon hazırlattı. Animasyonda Kılıçdaroğlu, "Bizler Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Bir gün bile tereddüt etmeden onun çizdiği yoldan gidenleriz. Allah'ından utansın o yoldan geri dönenler diyenleriz. Bizler istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seslendirdiği animasyon çizgi filmi, Kılıçdaroğlu'nun Twitter adresinden yayınlandı. Kılıçdaroğlu imzalı, 2 dakika 45 saniyelik çizgi filmde, İzmir Marşı yeniden yorumlandı. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte yaşanan umut dolu ve güzel günler anlatılan filmde, içinde bulunduğumuz günler "karanlık günler" olarak eleştirilerek, Türkiye'nin tek umut ışığının yine Atatürk çizgisine dönmek olduğu vurgulanıyor. Film, "Bizler Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Bir gün bile tereddüt etmeden onun çizdiği yoldan gidenleriz. Allah'ından utansın o yoldan geri dönenler diyenleriz. Bizler istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz" sözüyle bitiyor.