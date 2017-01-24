ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24'üncü ölüm yıl dönümlerinde, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan için anma mesajı yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Cesur bir gazeteci, büyük bir aydın, çok değerli bir insandı. Haince katledilişinin 24. yılında Uğur Mumcu'yu saygı ve özlemle anıyorum. Mesleğini büyük özveriyle yaparak halkın sevgisini kazanan ve 16 yıl önce alçak bir saldırıda şehit düşen Gaffar Okkan’ı saygıyla anıyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan mesajı
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24'üncü ölüm yıl dönümlerinde, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan için anma mesajı yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında,...
24 Ocak 2017 Salı 12:43
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