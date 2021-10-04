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Kılıçdaroğlu'ndan 'Tanzim Satış' açıklaması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tanzim Satış Mağazaları açılışıyla ilgili açıklamasına cevap verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayat pahalılığına hükümetin aldığı kararların yol açtığını ifade etti.

POLİTİKA 04.10.2021, 22:42 Murat Aydın
Kılıçdaroğlu'ndan 'Tanzim Satış' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 zincir marketle ligili açıklamalarının ardından, ortaya attığı Tanzim Satış Mağazısı açılışıyla ligili  fkfr siyasette tartışmalara neden oldu. Erdoğan'ın yaklaşık 1000 adet Tanzim Satış Mağazası açılmasıyla ilgili aldığı karar, siyasi parteler tarafından tartışma konusu oldu. Bazıları tanzim satışların da  zincir marketler gibi, küçük esnafı yok edeceğine innadığını açıklarken, bazılarıd Erdoğan'ın geçmişte böyle bir karar açıkladığını ancak bugüne kadar gerçekleştirelemediğine dikkat çekti. Konu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da göndemindeydi. 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanzim satış mağazalarının çoğaltılacağına dair açıklamasının ardından, "Her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayat pahalılığına hükümetin aldığı kararların yol açtığını ifade etti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:
"Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini.
Bu durumun yegâne kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü."

#Kılıçdaroğlu Erdoğan #TanzimSatış
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