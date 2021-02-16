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Kılıçdaroğlu'ndan sert Gara açıklaması: 13 Şehidin sorumlusu Erdoğan'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törer örgütü PKK'nın alçakça yaptığı katliamla şehit olan 6 yıl rehin tutulan 13 görevli ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

POLİTİKA 16.02.2021, 14:40 Murat Aydın
Kılıçdaroğlu'ndan sert Gara açıklaması: 13 Şehidin sorumlusu Erdoğan'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törer örgütü PKK'nın alçakça yaptığı katliamla şehit olan 6 yıl rehin tutulan 13 görevli ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin TBMM haftalık grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Gara'da terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı katletmesi vardı. 

"Erdoğan "bir müjde vereceğim" dedi. Ama bunların tamamı şehit oldu." diyen Kılıçdaroğlu, davulla zurnayla operasyona çıkıldığını savunarak, Erdoğan'dan cevabını istediği 5 soruyu kamuoyu ile paylaştı:

6 yıldır ne yapıldı?

"Gara şehitleri 5,5-6 yıldır Terör örgütünün elindeki askerlerimiz. 6 yıldır defalarca hatırlatılmasına rağmen ne yapıldı? Aileler defalarca geldiler. Benimle de görüştüler. Malatya’ya gittim orada da görüştüm. Ailelerle basın toplantıları yapıldı. Soru önergeleri verildi. Her soru önergesi sıradan olayın özüne inmeyen cevaplar verildi.

"Açıklamayı Malatya Valisi yapıyor"

Şehit olan bu kardeşlerimizin öldüğü haberi geldi. Önce şunu düşündüm. Nerede, nasıl bu kardeşlerimiz şehit oldular. Bilgiler parça parça önümüze gelmeye başladı. Açıklamayı Malatya Valisi yapıyor. Niçin? Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi var, MSB koltuğunda oturan bir kişi var, İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan bir kişi var. Benzer bir durum İdlib'de olmuştu.

Erdoğan'a 'müjde' tepkisi

Erdoğan "bir müjde vereceğim" dedi. Ama bunların tamamı şehit oldu. Açıklama yapmaktan korktular.  Devleti yöneten birisi 'Çarşamba günü çok önemli bir açıklama yapacağım' diye bir açıklama yapmaz. Operasyonlar gizli yapılır, kimseye haber verilmez. Rahmetli Ecevit, terör örgütünün başındaki kişiyi alıp getirirken bile eşine haber vermemiştir. Devlet böyle yönetilir.

Rize il kongresine eleştiri

Türkiye bu acıları yaşıyor. Duyduğumda inanamadım. Erdoğan sanki bu olaylar hiç olmamış gibi yaylaya kahvaltıya gidiyor. Yol güzergahında her 15 metreye 1 polis konuluyor. 13 Şehit var. Umurunda değil. Tüm vatandaşlarımdan rica ediyorum. Rize kongresini oturun izleyin. O gülüşmeler, o kahkahalar, o fıkralar. Ben böyle bir ahlak görmedim. 

"Göndersene çocuklarını askere"

Askerlerimiz, sivillerimiz, devlet görevlilerimiz hayatını kaybetmiş. Bırakın bari bir anne matemini yaşasın. Şehit annesine 'Oğlunuz şehit oldu, siz bu şerefi yaşadınız' diyor. O şeref en çok sana yakışıyor. Göndersene çocuklarını askere. Niye bedelli askerlik yaptırdın? Neden bu ülkede hep fakir fukaranın çocukları bedel ödüyor. Hangi Ak Parti milletvekilinin çocuğu bedel ödedi bu ülkede?

Erdoğan'a 5 soru

Erdoğan'a beş soru soracağım. Bu soruların cevabını millet  adına ondan bekleyeceğim.

Soru 1: Bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için başbakan veya cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız?

Soru 2: Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz. İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi?

Soru 3: Yıllarca dostum Trump diye böbürlenip durdunuz. Neden dostluğunuzu vatan evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için kullanmadınız. Bölgede Amerikalılar çok güçlü, senin de en yakın dostun Trump. 

Soru 4: Daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümünde büyük katkıları olmuş insan hakları örgütlerinden, terör örgütünün elinde tuttuğu evlatlarımıza zarar gelmemesi için en azından çağrıda bulunmak hiç aklınıza gelmedi mi? Neden 13 kişiye sahip çıkmadınız şimdiye kadar?

Soru 5: Dün Rize'de yaptığınız açıklamalardan sınır ötesi operasyonun hedeflerinden birinin de şehit olan 13 evladımızın kurtarılması olduğunu ancak başaramadığınızı söylediniz. 13 vatandaşımızın kurtarılması amacıyla başlatılan operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? Bu işin sorumlusu kim? 

"Erdoğan kahraman olarak çıkacak biz 13 kişiyi kurtardık diyecekti"

Rehine kurtarma operasyonuna gidiyorsun. Bütün rehineler ölüyor! Birinin bu sorumluluğu üstlenip istifa etmesi gerekir. 13 vatandaşımız ayrıca 3 askerimiz. Nasıl oluyor bu? Bunun hesabını kim verecek? 13 şehidimizin kanları yerdedir. Onlar Türkiye'ye burunları kanamadan getirilebilirdi. Kendilerine göre gittiler. Sözde terör örgütünün elinden alacak çarşamba günü Erdoğan kahraman olarak çıkacak biz 13 kişiyi kurtardık diyecekti. Hedef buydu. Davulla zurnayla rehine mi kurtarılır! Bu davul zurna ile harekât başlattık diyor. 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır, kimse başka bir şey düşünmesin. Bu beş sorunun cevabını bekliyorum. Bu millet bekliyor. 

#kılıçdaroğlu #gara #şehit #RTE #TayyipErdoğan
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