ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçısı ve eğitimci Müjdat Gezen'i telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yönelik saldırı hakkında Gezen'den bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde Müjdat Gezen'e, sanat merkezi öğrencilerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu'ndan Müjdat Gezen'e geçmiş olsun telefonu
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçısı ve eğitimci Müjdat Gezen'i telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yönelik saldırı hakkında Gezen'den bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu,...
20 Şubat 2017 Pazartesi 14:23
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